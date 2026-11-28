|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 9
|
28/11 18:00
|Bắc Ninh vs Đà Nẵng
|
FPT Play
|
CA TP Hồ Chí Minh vs HAGL
|
28/11 19:15
|Hà Nội vs Hà Tĩnh
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 12
|
28/11 22:00
|Leeds vs Coventry
|
FPT Play
|Manchester United vs Brentford
|
29/11 00:30
|Ipswich vs Aston Villa
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 14
|
28/11 20:00
|Real Betis vs Vallecano
|
ON Football, SCTV15
|
28/11 22:15
|
Malaga vs Bilbao
|
ON Football, SCTV15
|
29/11 00:30
|Elche vs Atl Madrid
|
ON Football, SCTV15
|
29/11 03:00
|Real Madrid vs Alaves
|
ON Football, SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 13
|
28/11 21:00
|Frosinone vs Parma
|
MyTV
|
29/11 00:00
|Torino vs Lazio
|
MyTV
|
29/11 02:45
|Inter Milan vs Genoa
|
MyTV
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 11
|
28/11 21:30
|
Cologne vs Elversberg
|
Mainz 05 vs Union Berlin
|Hamburger vs Bayern Munich
|
Paderborn vs Schalke 04
|
29/11 00:30
|Stuttgart vs Frankfurt
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 12
|
28/11 23:15
|
Angers vs RC Lens
|
ON Plus
|
29/11 02:45
|
Le Havre vs Strasbourg
|
Le Mans vs Lille
|
Nice vs Troyes
|PSG vs Lorient
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 13
|
28/11 19:15
|Al Hazem vs Al Nassr
|
28/11 21:20
|
Al Ettifaq vs Al Hilal
|
29/11 00:30
|
Al Ahli vs Al Taawoun
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 8
|
27/11 18:00
|Nam Định 0-0 Công An Hà Nội
|
FPT Play
|
Sông Lam Nghệ An 1-0 Ninh Binh
|
FPT Play
|
NGOAI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 12
|
28/11 03:30
|Nottingham 3-2 Chelsea
|
FPT Play
|VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 14
|
28/11 03:00
|Levante 1-3 Racing Santander
|
ON Football, SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 13
|
28/11 02:45
|Venezia 0-0 Bologna
|
MyTV
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 11
|
28/11 02:30
|Werder Bremen 3-3 M’gladbach
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 12
|
28/11 02:45
|Brest 1-0 Paris FC
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 13
|
27/11 19:15
|
Al Kholood 2-1 Al Khaleej
|
27/11 21:20
|Al Qadisiya 2-0 Al Fayha
|
28/11 00:30
|
Al Ittihad 1-0 Neom
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27 – PLAY OFF
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28/11 08:00
|Columbus Crew vs Inter Miami
|
28/11 10:00
|
Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps
|
FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
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27/11 20:00
|Colombia U17 0-1 Serbia U17
|
FPT Play, MyTV
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Honduras U17 0-7 Nhật Bản U17
|
FPT Play, MyTV
|
27/11 21:00
|Costa Rica U17 0-3 Brazil U17
|
FPT Play, MyTV
|
Ireland U17 3-1 Tanzania U17
|
FPT Play, MyTV
|
27/11 22:00
|
Algeria U17 1-0 CH Dominican U17
|
FPT Play, MyTV
|
Montenegro U17 0-1 Chile U17
|
FPT Play, MyTV
|
27/11 23:00
|
Romania U17 3-1 Cameroon U17
|
FPT Play, MyTV
|
Venezuela U17 0-0 Mexico U17
|
FPT Play, MyTV
Thông tin được sắp xếp theo ngày, giờ Việt Nam, giải đấu và cặp đấu, kèm kênh phát sóng trực tiếp khi có thông báo.
Độc giả dễ dàng tra cứu lịch hôm nay, ngày mai và các trận cầu sắp tới.