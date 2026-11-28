Thông tin được sắp xếp theo ngày, giờ Việt Nam, giải đấu và cặp đấu, kèm kênh phát sóng trực tiếp khi có thông báo.

Độc giả dễ dàng tra cứu lịch hôm nay, ngày mai và các trận cầu sắp tới.