Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 - Bảng G Ngày Giờ Cặp đấu Trực tiếp 23/8 17:00 Đức - Kenya 20:30 Việt Nam - Ba Lan 25/8 17:00 Việt Nam - Đức 20:30 Kenya - Ba Lan 27/8 17:00 Việt Nam - Kenya 20:30 Đức - Ba Lan

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới FIVB Women’s World Championship 2025 sẽ diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại Thái Lan, với sự góp mặt của 32 đội tuyển hàng đầu đến từ 5 châu lục.

Đây là sự kiện lịch sử đối với bóng chuyền Việt Nam khi đội tuyển nữ của chúng ta lần đầu tiên giành quyền tham dự. Toàn bộ người hâm mộ đang rất mong chờ màn trình diễn của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải vô địch thế giới mà không có trụ cột Bích Tuyền (số 10)

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng G cùng với các đội tuyển mạnh là Ba Lan, Đức và Kenya. Đây đều là những đối thủ có đẳng cấp thế giới, với lối chơi giàu sức mạnh và thể hình vượt trội.

Dù được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn, đây vẫn là cơ hội vàng để Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm.

Việc đối đầu với các "người khổng lồ" sẽ giúp bóng chuyền nữ Việt Nam nâng cao trình độ, bản lĩnh, và tích lũy những bài học quý giá cho các giải đấu lớn trong tương lai. Người hâm mộ có quyền hy vọng vào những màn trình diễn quả cảm của các cô gái Việt Nam.