Ngày 20/8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự giải vô địch thế giới 2025. Ngay trước giờ lên đường, VĐV Bích Tuyền quyết định rút lui không tham dự giải.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) Lê Trí Trường cho biết đây là đề xuất từ phía cá nhân VĐV Bích Tuyền. Sau khi cân nhắc, LĐBC Việt Nam và BHL tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam tôn trọng quyết định của đối chuyền xuất sắc này.

Phía LĐBC Việt Nam cũng khẳng định, Bích Tuyền là thành viên quan trọng và luôn chào đón cô trở lại cống hiến cho tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam một khi cô sẵn sàng.

Thông tin Bích Tuyền từ chối tham dự giải thế giới khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó cô có tên trong danh sách 14 VĐV đăng ký với BTC giải.

Bích Tuyền không tham dự giải thế giới. Ảnh: Trung Kiên

Như vậy, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ mang sang Thái Lan 13 VĐV. Sự vắng mặt của Bích Tuyền là điều rất đáng tiếc, ảnh hưởng lớn tới sức mạnh của đội tuyển bởi cô là tay đập ghi điểm chủ lực cho đội.

Gần nhất tại chặng 2 SEA V-League 2025, Bích Tuyền ghi tới 45 điểm giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại Thái Lan.

Bích Tuyền là tay đập chủ lực của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: S.N

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc 2 trận giao hữu tại Đông Anh (gặp Tây Ban Nha và Kenya), đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt di chuyển tới Thái Lan vào lúc 10h30 ngày 20/8, chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2025. Giải đấu rất được chờ đợi này diễn ra từ 22/8 tới 7/9, quy tụ 32 đội bóng mạnh nhất thế giới góp mặt. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng G cùng Ba Lan, Đức và Kenya.