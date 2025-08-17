"Hiện tượng" của giải đấu

Tại giải bóng chuyền U21 vô địch thế giới 2025, U21 Việt Nam không được đánh giá cao tại bảng A. Ngoài Indonesia, các đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh đều có thứ hạng cao trên BXH thế giới, gồm: Argentina, Serbia, Puerto Rico, và Canada.

Tuy nhiên, Lan Vy cùng các đồng đội liên tiếp tạo nên những bất ngờ. Sau khi hạ chủ nhà 3-0 ngày ra quân, U21 Việt Nam tạo cơn địa chấn trước Serbia - đội bóng hạng 8 thế giới, sau đó lần lượt quật ngã Canada (hạng 21 thế giới), Puerto Rico (hạng 15 thế giới), chỉ thua 1 trận ở vòng bảng trước Argentina (hạng 7 thế giới).

U21 Việt Nam quật ngã đội hạng 8 thế giới Serbia. Ảnh: Volleyball World

Những chiến thắng của U21 Việt Nam không phải nhờ may mắn. Đoàn quân của HLV Trọng Linh có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Các VĐV trẻ vừa được cọ xát tại giải U23 Quốc gia và trước đó là VTV Cup 2025. Ngoài vấn đề về chuyên môn, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) không giao chỉ tiêu về thành tích cho đội, mà chỉ yêu cầu các VĐV nỗ lực cao nhất, tích cực học hỏi đối thủ.

Chính nhờ tinh thần thoải mái, cùng lối chơi "biết người, biết ta", U21 Việt Nam liên tục làm nên bất ngờ. Ngay cả khi các VĐV trẻ gặp phải sự cố bị xử thua 4 trận cùng một VĐV bị loại khỏi giải, họ vẫn có thêm 2 chiến thắng trước các đối thủ mạnh là Ai Cập và Cộng hòa Dominica, chỉ thua trước Chile ở trận tranh hạng 17-20.

Các cô gái Việt Nam liên tục gây bất ngờ. Ảnh: Volleyball World

Tham dự giải với mục tiêu "học hỏi là chính", nhưng U21 Việt Nam trở thành "hiện tượng". Nếu không bất ngờ dính án phạt của FIVB (xử thua 4 trận), các cô gái Việt Nam đã có mặt trong top 16 đội mạnh nhất giải, và hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Tiếc nuối và hy vọng

Hành trình của U21 Việt Nam tại giải thế giới khép lại với chiến thắng 3-0 trước Cộng hòa Dominica. Nếu không tính án phạt (vẫn chưa biết lý do) của FIVB, thầy trò HLV Trọng Linh có 6 trận thắng, 2 trận thua.

Tiếc cho U21 Việt Nam khi họ cầm trong tay tấm vé lịch sử vào vòng 1/8 và có thể còn đi sâu trong giải, nhưng những vấn đề ngoài chuyên môn khiến các cô gái Việt Nam đánh mất cơ hội được đọ sức với những đội bóng hàng đầu thế giới.

Sự cố đáng tiếc xảy ra với U21 Việt Nam. Ảnh: Volleyball World

Không chỉ tiếc nuối, U21 Việt Nam còn bị tổn thương bởi sự cẩu thả, tắc trách liên quan tới sự cố "lỗi đánh máy" của BTC. Đây là một sai sót khó tin lại xảy ra ở một sân chơi lớn như giải vô địch thế giới.

Nhưng vượt lên tất cả, Ban huấn luyện cùng các VĐV trẻ của Việt Nam động viên nhau thi đấu với trách nhiệm cao nhất, vì màu cờ sắc áo. HLV Trọng Linh cho biết, dù đội phải thi đấu ở hạng nào, thì đó cũng được xem như một trận chung kết, giúp các cầu thủ có thêm sự trải nghiệm để trưởng thành.

Về mặt chuyên môn, U21 Việt Nam càng thi đấu càng linh hoạt, hiệu quả. Chủ công Đặng Thị Hồng với chiều cao khiêm tốn 1m72 nhưng tấn công cực nguy hiểm và ổn định, dẫn đầu danh sách ghi điểm tại giải sau 4 trận đấu.

Sau khi tay đập 19 tuổi bị cấm thi đấu, U21 Việt Nam vẫn làm tốt khâu tấn công với những mũi nhọn như Bích Huệ, Ánh Thảo. Thậm chí phụ công trẻ Lê Thùy Linh cũng có những trận đấu tỏa sáng, hay chủ công 17 tuổi Quỳnh Hương được giao nhiệm vụ phòng thủ vẫn trở thành tay đập ghi nhiều điểm nhất ở trận gặp Chile và Cộng hòa Dominica, còn chuyền 2 Khánh Huyền hay Libero Kiều Vy thể hiện phong độ ấn tượng.

U21 Việt Nam có giải đấu đầy cảm xúc. Ảnh: Volleyball World

Dù còn một số vấn đề về bước 1 hay thể lực, nhưng có thể thấy U21 Việt Nam cân bằng ở các vị trí, VĐV có trình độ đồng đều nên không bị "vênh" giữa đội hình chính và phụ.

U21 Việt Nam chính là lứa kế cận cho ĐTQG, và với những gì đã thể hiện ở giải đấu, Hà Kiều Vy cùng các đồng đội nếu tiếp tục được chăm bẵm, trui rèn, họ rất có tương lai. Hy vọng là sau giải đấu này, ngoài những mặt làm được, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và cả đội U21 cần rút ra những bài học để tránh lặp lại những sự cố đáng tiếc, đồng thời tiếp tục có sự đầu tư mạnh cho bóng chuyền trẻ.