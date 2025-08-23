Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 3
(giờ Việt Nam)
|ngày - giờ
|trận đấu
|TRỰC TIẾP
|30/08/2025 18:30:00
|Chelsea - Fulham
|30/08/2025 21:00:00
|Sunderland - Brentford
|30/08/2025 21:00:00
|Tottenham - Bournemouth
|30/08/2025 21:00:00
|Wolves - Everton
|30/08/2025 21:00:00
|Manchester United - Burnley
|30/08/2025 23:30:00
|Leeds - Newcastle
|31/08/2025 20:00:00
|Brighton - Manchester City
|31/08/2025 20:00:00
|Nottingham Forest - West Ham
|31/08/2025 22:30:00
|Liverpool - Arsenal
|01/09/2025 01:00:00
|Aston Villa - Crystal Palace
