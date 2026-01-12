Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

12/01

23:30

U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan

VTV, TV360

12/01

23:30

U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê út

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360