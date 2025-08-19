HAGL thua thảm ngày khai mạc V-League

Ngày khai màn LPBank V-League 2025/26, người hâm mộ phố Núi đã trải qua một cơn “ác mộng” khi đội nhà HAGL để thua đậm CLB B.TPHCM với tỉ số cách biệt lớn nhất vòng đấu.

Tuy nhiên, thất bại này không khiến giới chuyên môn bất ngờ. Bởi ngay từ trước mùa giải, HAGL được dự báo gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí nằm trong nhóm ứng viên cho những tấm vé xuống hạng.

Lý do rất đơn giản, HAGL không còn trong tay lực lượng mạnh như những năm trước, các gương mặt trẻ mới được đôn lên còn non kinh nghiệm, trong khi ngoại binh không quá nổi bật.

HAGL (áo cam) nhận thất bại đậm nhất vòng 1 V-League

Một khởi đầu tệ hại khiến đội bóng nhà bầu Đức thêm khó trong mùa giải mà cuộc đua trụ hạng được đánh giá cẳng thẳng nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Cũng vì thân bất do kỷ

Mùa trước, HAGL dù ở đoạn cuối không tránh khỏi phải đua trụ hạng, nhưng những vòng đầu tiên lại chơi vô cùng thăng hoa khi còn những trụ cột như Châu Ngọc Quang, Minh Vương, Dụng Quang Nho hay Bảo Toàn, Lý Đức…

Chính vì thế, thất bại nặng nề trên sân nhà khiến nhiều người phải thốt lên “giá như” còn bộ khung nói trên có lẽ HAGL khó mà thua đối thủ vốn không nhỉnh hơn về năng lực như B.TPHCM.

Cũng bởi bầu Đức rơi vào thế "thân bất do kỷ"

Nhưng, chữ “giá như” ấy đã không thể thành hiện thực, bởi HAGL đã và đang ở vào thế “thân bất do kỷ”. Bầu Đức không còn nắm giữ vai trò tuyệt đối như trước sau những biến động về tài chính.

Rơi vào thế không còn kiểm soát được đội nhà, nên dù chẳng muốn nhưng HAGL bắt buộc phải để các trụ cột đi tới những đội bóng mới, có mối quan hệ mật thiết vài mùa gần đây.

Khi không còn đủ nguồn lực, tiếng nói để giữ quân, giờ người hâm mộ phố Núi có lẽ phải chấp nhận hiện thực phũ phàng: Mùa giải 2025/26, HAGL sẽ một lần nữa tham dự cuộc chạy trốn khỏi 2 tấm vé xuống hạng.

Mùa giải 2025/26 còn rất dài, nhưng khi không thể giành điểm trước những đối thủ được đánh giá ngang tài như B.TPHCM, việc đội bóng nhà bầu Đức chưa thoát khỏi vai trò ứng viên cho những tấm vé xuống hạng âu cũng dễ hiểu.