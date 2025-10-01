Đội khách Hà Nội FC nhập cuộc chủ động, dù sớm mất Hùng Dũng vì chấn thương phút 13. Sự vắng mặt của tiền vệ kỳ cựu không làm giảm nhuệ khí của Hà Nội FC.

Tuấn Hải và Nascimento là hai cầu thủ ghi bàn cho đội khách - Ảnh: HNFC

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt đến ở phút 41 khi Daniel Silva kiến tạo "dọn cỗ" để Tuấn Hải thoát xuống bấm bóng tinh tế mở tỷ số. Chỉ ba phút sau, Silva tiếp tục châm ngòi, giúp Nascimento dứt điểm lạnh lùng nâng cách biệt lên 2-0.

Sang hiệp hai, Đà Nẵng vùng lên mạnh mẽ với hàng loạt cơ hội. Makaric, Henen rồi Vadim Nguyễn lần lượt thử thách khung thành đội khách, nhưng thủ môn Văn Hoàng chơi xuất sắc, liên tiếp cứu thua.

Hà Nội FC thắng trận thứ hai liên tiếp - Ảnh: HNFC

Đỉnh điểm ở phút 92, Phan Văn Long sút phạt dội cột dọc khung thành Hà Nội FC khiến đội chủ sân Hòa Xuân bất lực trong việc tìm bàn danh dự.

Chung cuộc, Hà Nội FC giành trọn 3 điểm nhờ sự hiệu quả ở hiệp một cùng màn trình diễn chói sáng của thủ môn Văn Hoàng. Đây là chiến thắng mang tính bước ngoặt, giúp đội bóng Thủ đô lấy lại sự tự tin trong hành trình V-League mùa này.