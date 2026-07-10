Tình huống diễn ra giữa hiệp một, khi Noussair Mazraoui phạm lỗi với Mbappe trong vòng cấm.

Đây là pha phạm lỗi hiển nhiên, nhưng tiền đạo người Pháp vẫn phải chờ tới 3 phút 10 giây để các trọng tài tiến hành kiểm tra VAR, trước khi được phép đá penalty.

Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài khiến Mbappe sốt ruột. Khi bóng được đặt vào chấm 11m, chân sút 27 tuổi thực hiện cú sút nhẹ về góc trái, tạo điều kiện để thủ thành Bono dễ dàng cản phá.

Mbappe bức xúc với trọng tài sau khi phải chờ quá lâu để thực hiện cú đá 11m hỏng ăn - Ảnh chụp màn hình

Ngay trước trận đấu, dư luận đã xôn xao khi FIFA lần đầu tiên tại World Cup 2026 bố trí toàn bộ tổ trọng tài đến từ cùng một quốc gia.

Đáng chú ý, trọng tài chính Facundo Tello, hai trợ lý cùng tổ VAR đều là người Argentina - đội tuyển từng đánh bại Pháp trong trận chung kết World Cup 2022.

Điều đó càng khiến nhiều fan hâm mộ đặt dấu hỏi về tính khách quan. Từ lúc Mbappe đá hỏng phạt đền, mạng xã hội lập tức bùng nổ với hàng loạt ý kiến hoài nghi.

Một CĐV viết trên X: "Tại sao trọng tài lại kéo dài thời gian thực hiện quả phạt đền lâu đến vậy? Trận đấu này có điều gì đó không ổn."

Người khác bức xúc: "Họ đã khiến Mbappe mất nhịp với màn trì hoãn ấy."

Một fan khác thì chỉ trích: "Trọng tài cố tình kéo dài thời gian. Điều đó thực sự khiến tôi phát bực."



