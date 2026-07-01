Jarell Quansah chính thức nhận án treo giò 2 trận từ FIFA, sau tấm thẻ đỏ trực tiếp phải nhận ở cuộc đối đầu với Mexico tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Trung vệ của "Tam sư" bị truất quyền thi đấu với pha vào bóng cao chân với Jesus Gallardo, tình huống được xác định là hành vi phạm lỗi nghiêm trọng.

Quansah bị treo giò 2 trận ngay lập tức, còn Balogun được FIFA hoãn hình phạt trong vòng 1 năm - Ảnh: GMS

Điều đáng nói, trước đó, tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi tương tự trong chiến thắng trước Bosnia & Herzegovina.

Tuy nhiên, án phạt của Balogun đã được FIFA tạm hoãn trong thời hạn một năm, nhờ sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trái ngược với trường hợp Balogun, FIFA vừa quyết định tăng thêm 1 trận treo giò đối với Quansah.

Theo quy định, cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp tại World Cup 2026 mặc định bị treo giò một trận. Tuy nhiên, FIFA có quyền gia tăng mức án nếu xét thấy tính chất vi phạm nghiêm trọng.

Việc bị tăng án treo giò lên thành 2 trận đồng nghĩa Quansah sẽ vắng mặt ở trận tứ kết gặp Na Uy, đồng thời cũng không thể góp mặt nếu tuyển Anh giành quyền vào bán kết, đối đầu Argentina hoặc Thụy Sĩ.

Đây là tổn thất không nhỏ đối với HLV Thomas Tuchel, trong bối cảnh hành lang cánh phải của tuyển Anh liên tục bị sứt mẻ vì chấn thương suốt giải đấu.