Sở GD-ĐT TPHCM vừa trình UBND thành phố kế hoạch năm học 2025-2026, trong đó đề xuất các khối 1, 9, 12 sẽ tựu trường vào ngày 18/8. Các khối còn lại tựu trường vào ngày 25/8. Lễ khai giảng được tổ chức sáng 5/9.

Như vậy có khả năng học sinh TPHCM sẽ tựu trường sớm hơn 4 ngày so với lịch chung cả nước mà Bộ GD-ĐT ban hành.

Khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 áp dụng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên toàn quốc.

Học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất là trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng các khối lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Thời gian tổ chức khai giảng là vào ngày 5/9/2025; kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ được thực hiện trước ngày 30/6/2026.

Thời gian hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026; thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11-12/6/2026.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.