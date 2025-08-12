Sở GD-ĐT TPHCM vừa trình UBND thành phố kế hoạch năm học 2025-2026, trong đó đề xuất các khối 1, 9, 12 sẽ tựu trường vào ngày 18/8. Các khối còn lại tựu trường vào ngày 25/8. Lễ khai giảng được tổ chức sáng 5/9.
Như vậy có khả năng học sinh TPHCM sẽ tựu trường sớm hơn 4 ngày so với lịch chung cả nước mà Bộ GD-ĐT ban hành.
Khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 áp dụng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên toàn quốc.
Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất là trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng các khối lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
Thời gian tổ chức khai giảng là vào ngày 5/9/2025; kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.
Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ được thực hiện trước ngày 30/6/2026.
Thời gian hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026; thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11-12/6/2026.
Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.