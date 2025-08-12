Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM công bố danh sách 90 thí sinh đăng ký nhưng không đủ điều kiện xét tuyển.

Nhà trường cho biết đây là thí sinh tự do, không thuộc diện xét tuyển theo quy định, sau khi rà soát trên hệ thống.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Mạnh Hùng

Theo đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, đối tượng tuyển sinh là thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước, trường chỉ xét tuyển khi thí sinh có điểm thi THPT năm 2025 theo tổ hợp xét tuyển hoặc điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM thi trong năm 2025.

Trước đó, có 130 thí sinh, chủ yếu là những em có chứng chỉ IELTS đăng ký xét tuyển vào trường nhưng không được quy đổi điểm, do giấy tờ minh chứng không hợp lệ.





