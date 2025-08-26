UBND TP Hà Nội vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Theo đó, toàn thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Học sinh các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 của TP Hà Nội, các trường kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2026; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2026; hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026.

Khung kế hoạch thời gian năm học của Hà Nội cũng nêu, các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Dưới đây là khung kế hoạch năm học 2025-2026 của học sinh TP Hà Nội: