Tại hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, ông Phong cho hay, năm học này, Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để thúc đẩy giáo dục Thủ đô phát triển mạnh mẽ trên tất cả các mặt. Trong đó đặc biệt chăm lo cho đội ngũ học sinh giỏi và gần đây tiên phong trong việc ban hành chủ trương hỗ trợ suất ăn bán trú cho học sinh tiểu học theo chủ trương của Tổng Bí thư.

Theo ông Phong, riêng hỗ trợ cho học sinh tiểu học, mỗi năm, Hà Nội phải chi ngân sách hơn 3 nghìn tỷ đồng. “Đây là một con số mà đối với Hà Nội đã là lớn, còn nếu với các địa phương khác là rất lớn”, ông Phong nói.

Ông Phong cho hay, đây là một chủ trương thể hiện tính nhân văn. “UBND TP đã tổ chức tập huấn, nhưng qua nắm bắt dư luận, chúng tôi thấy còn có những vấn đề cần phải trao đổi”, ông nói.

Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã/phường phải chịu trách nhiệm chính về việc này, không được buông lỏng quản lý.

“Không để các trường ‘tự tung tự tác’. Tuyệt đối không để có tiêu cực, lợi ích nhóm cho một chủ trương rất nhân văn như thế này”, ông Phong nói. Ông đề nghị UBND và HĐND TP tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

“Đừng để một chủ trương rất nhân văn thế này bị lệch lạc đi, rất mang tiếng. Các thầy các cô, tất cả chúng ta đều có con em. Chúng ta chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho con em mình thế nào thì hãy chăm lo cho học sinh như thế. Rất mong các thầy cô như vậy”, ông Phong nhắn nhủ.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hùng

Để thực hiện được mục tiêu và trách nhiệm của Thủ đô, ông Phong đề nghị ngành GD-ĐT cũng như chính quyền của 126 xã, phường nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp GD-ĐT.

“Mục tiêu của giáo dục là không có đích, không có giới hạn. Kết quả ngày hôm nay là khởi đầu thuận lợi cho giai đoạn tiếp theo. Yêu cầu, đòi hỏi đặt ra của giai đoạn tiếp theo còn cao hơn giai đoạn hiện nay. Vì vậy, chúng tôi đề nghị ngành GD-ĐT và các cấp chính quyền cần nhận thức một cách sâu sắc hơn nữa về vai trò, vị trí, trách nhiệm và sứ mệnh của mình đối với GD-ĐT", ông nói.

Ông Phong cũng đề nghị Sở GD-ĐT nghiên cứu và tham mưu với lãnh đạo TP và Bộ GD-ĐT về các nội dung liên quan đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với lĩnh vực GD-ĐT.

Đặc biệt, liên quan đến đội ngũ cán bộ quản lý, phụ trách lĩnh vực GD-ĐT, ông Phong trăn trở khi mới chỉ có 61% cán bộ ở phòng Văn hóa xã hội tại các xã/phường có chuyên môn nghiệp vụ về GD-ĐT.

“Trong lúc này, với nguồn lực như thế, chúng ta bố trí tạm thời như vậy thì được; nhưng dứt khoát, sau 3 tháng vận hành, không thể để việc này xảy ra”, ông Phong chia sẻ tới lãnh đạo các xã, phường. “Chúng ta không thiếu nguồn nhân lực đến mức độ bố trí cán bộ thuộc ngành, lĩnh vực không liên quan gì đến GD-ĐT phụ trách việc này. Điều này là không thể được”, ông nhấn mạnh.

Ông Phong cũng đề nghị UBND TP Hà Nội và Giám đốc Sở GD-ĐT sớm rà soát lại quy hoạch mạng lưới trường lớp để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. “Việc này cần làm ngay, song song với việc các xã, phường mới đang rà soát quy hoạch, để đảm bảo vừa có tính thực tiễn nhưng phải dự báo được xu hướng phát triển về kinh tế xã hội, dân cư, điều kiện của các địa phương”, ông Phong nói.

Ông cũng rất băn khoăn khi biết một phường trên địa bàn vốn thiếu trường học nhiều năm nay, giờ đây có điều kiện xây dựng thì lại dự kiến xây cùng lúc 2 trường tiểu học cạnh nhau.

“Tôi hỏi tại sao thì nhận được câu trả lời rằng làm thế để phấn đấu đạt chuẩn. Tôi nói như thế phải cân nhắc lại”, ông Phong kể và cho rằng không nên đánh đổi quyền lợi của học sinh để lấy thành tích không thực chất.

Theo ông, nếu địa phương cứ “có ngân sách là xây” thì sẽ dẫn đến lãng phí và không điều chỉnh được quy mô tổng thể, trong khi giờ đây Hà Nội tiến tới tuyển sinh theo phương thức mới.

“Bây giờ có nhất thiết một xã/phường mới là cứ phải có 2-3 trường tiểu học, 2-3 trường THCS không? chúng ta phải tính toán, rà soát và đánh giá lại việc này. Nhiều nơi xa trung tâm Hà Nội, tỷ lệ sinh đã giảm và có thể tính được số lượng học sinh của thời gian tới. Định hướng Hà Nội nên xây dựng các trường liên cấp. Đây là xu hướng và các nước trong khu vực đã trải qua và kinh nghiệm cho thấy như thế”, ông Phong nêu vấn đề.