Tổng thống Iran phát biểu tại Đại hội đồng LHQ hôm 24/9. Ảnh: EFE/EPA

Tờ Al Jazeera đưa tin, quyết định trên được Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc (LHQ) đưa ra ngày 26/9 sau khi nhận được kết quả kiểm phiếu là 4 ủng hộ, 9 phản đối và 2 phiếu trắng.

Pháp, Đức và Anh, còn gọi là nhóm E3, đã cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) năm 2015 nhằm ngăn chặn nước này chế tạo vũ khí hạt nhân. Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi JCPOA vào năm 2018. Iran đã nhiều lần phủ nhận việc theo đuổi vũ khí hạt nhân nhưng khẳng định quyền theo đuổi năng lượng hạt nhân một cách hòa bình.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên án quyết định trên của LHQ và cho rằng việc tái áp đặt lệnh trừng phạt là vô hiệu về mặt pháp lý, liều lĩnh về mặt chính trị và sai sót về thủ tục. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ, ông Arghchi nói: "Mỹ đã phản đối ngoại giao nhưng E3 đã chôn vùi nó... Bằng việc phớt lờ sự thật, lan truyền những tuyên bố sai lệch, xuyên tạc chương trình hòa bình của Iran và ngăn chặn ngoại giao, họ đã chủ động và cố tình mở đường cho một sự leo thang nguy hiểm".

Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy cho hay, Iran đã làm mọi cách để chiều lòng châu Âu nhưng các cường quốc phương Tây đã từ chối thỏa hiệp. Tuy nhiên, đại diện thường trực của Pháp tại LHQ Jerome Bonnafont đã bác bỏ bình luận trên và cho biết Iran chưa có bất kỳ bước đi nghiêm túc nào để tránh việc gia hạn lệnh trừng phạt.

Các lệnh trừng phạt được LHQ khôi phục sẽ được áp dụng chồng lên các lệnh trừng phạt cứng rắn của phương Tây với Iran.