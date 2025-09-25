Theo NBC News, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 24/9 đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), lên án các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào nước này là "sự phản bội và phá hoại những nỗ lực hướng tới hòa bình".

"Như mọi người đã chứng kiến, Iran đã phải hứng chịu một cuộc tấn công của Israel do Mỹ hậu thuẫn vào tháng 6, vi phạm trắng trợn những nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế", ông Pezeshkian cho biết.

Tổng thống Iran cũng quả quyết Tehran không có ý định chế tạo bom hạt nhân, đồng thời phản đối việc Anh, Pháp và Đức khởi động tiến trình tái áp đặt các lệnh trừng phạt của LHQ chống Iran.

"Iran chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chế tạo bom hạt nhân. Chúng tôi không tìm kiếm vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các cường quốc châu Âu đang làm theo ý muốn của Mỹ, gạt bỏ thiện chí của Tehran", ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Fox News

Vào ngày 28/8, Anh, Pháp và Đức đã bắt đầu tiến trình 30 ngày nhằm tái triển khai các biện pháp trừng phạt Iran, với cáo buộc Tehran không tuân thủ thỏa thuận năm 2015. Nếu các bên không đạt được thỏa thuận mới trước ngày 27/9, tất cả các lệnh trừng phạt Iran của LHQ sẽ được áp đặt trở lại.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei mới đây đã bác bỏ mọi khả năng đối thoại trực tiếp với Mỹ về vấn đề hạt nhân. Ông Khamenei nhấn mạnh, Tehran sẽ không từ bỏ việc làm giàu uranium, nhưng chỉ sử dụng cho mục đích hòa bình.

"Mỹ đã công bố sẵn kết quả đàm phán: chấm dứt toàn bộ hoạt động làm giàu hạt nhân. Đây là sự áp đặt, không phải thỏa thuận. Chúng tôi cũng sẽ không đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo", ông Khamenei tuyên bố.

Trong bài phát biểu trước LHQ ngày 23/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, chính phủ Iran đã từ chối đề nghị của Washington nhằm thiết lập một thỏa thuận hợp tác toàn diện nếu Tehran đồng ý đình chỉ chương trình hạt nhân.