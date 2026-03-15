Bà N.T.D (66 tuổi, trú tại xã Tân An Hội, TPHCM) đang dự tiệc cùng bạn bè thì bất ngờ đau tức ngực dữ dội kèm nôn ói. Cơn đau ngày càng tăng khiến bà khó thở, mệt nhiều. Gia đình đã nhanh chóng đưa bà đến bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Các bác sĩ đã khẩn trương thực hiện can thiệp đặt stent mạch vành nhằm tái thông dòng máu nuôi tim cho bà. Nhờ được can thiệp kịp thời trong “thời gian vàng”, bệnh nhân nhanh chóng qua cơn nguy kịch, cơn đau ngực giảm rõ rệt và có thể sinh hoạt bình thường sau 5 ngày điều trị.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Tân - chuyên khoa Can Thiệp Tim mạch (người cấp cứu cho bà D.) chia sẻ, trong nhồi máu cơ tim, “thời gian chính là cơ tim”. Mỗi phút trôi qua đều làm tăng nguy cơ tổn thương cơ tim không hồi phục và nguy cơ tử vong.

Bác sĩ cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Dòng máu nuôi tim của bà D. đã được khôi phục, bảo tồn tối đa vùng cơ tim bị tổn thương, cơn đau ngực giảm, nhịp tim ổn định. Sau hai tuần điều trị, bệnh nhân xuất viện và trở về cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Theo bác sĩ Tân, nhồi máu cơ tim cấp xảy ra khi mạch vành bị tổn thương và tắc nghẽn, khiến dòng máu giàu oxy không thể nuôi dưỡng cơ tim, dẫn đến tổn thương hoặc hoại tử cơ tim. Nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ cao đột tử ngoài bệnh viện.

Hiện nay, một trong những phương pháp điều trị hiệu quả nhất là can thiệp đặt stent mạch vành dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Bác sĩ Tân nhấn mạnh thông điệp: nhận biết sớm - đến viện kịp thời - can thiệp đúng lúc có thể cứu sống trái tim và giúp người bệnh bảo toàn chất lượng cuộc sống.

Hiện nay, tại Việt Nam, xu hướng nhồi máu cơ tim đang có chiều hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Bệnh thường liên quan đến các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, béo phì và lối sống ít vận động.

Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như đau thắt ngực kéo dài, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc mệt lả bất thường, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch để được cấp cứu kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà. Đồng thời, việc kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, duy trì lối sống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ vẫn là chìa khóa quan trọng để phòng ngừa những biến cố tim mạch nguy hiểm.

