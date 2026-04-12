Lái xe mất tập trung từ lâu không còn là câu chuyện mới, song mức độ phổ biến của nó có thể khiến nhiều người giật mình.

Trang Carscoops vừa dẫn số liệu từ khảo sát do Mercury Insurance thực hiện cho thấy, trung bình mỗi tài xế tại Mỹ thừa nhận đã dính vào khoảng 10 hành vi gây xao nhãng dẫn tới nguy hiểm khi cầm lái trên đường trong năm qua.

Điểm đáng chú ý nằm ở sự "lệch pha" rõ rệt giữa nhận thức và hành vi. Chỉ 8% người tham gia cho biết họ tránh được toàn bộ 27 hành vi gây xao nhãng được liệt kê. Trong khi đó, có tới 69% những người thừa nhận từng gặp từ 20 yếu tố gây mất tập trung trở lên. Nhưng điểm đặc biệt những người này vẫn tin rằng họ lái xe cẩn trọng hơn số đông. Sự tự tin này ở góc độ nào đó lại chính là rủi ro tiềm ẩn.

Khi đi sâu vào các thói quen cụ thể, những hành vi gây xao nhãng phổ biến nhất lại là những việc thường bị xem nhẹ.

Có tới 79% tài xế cho biết họ từng uống nước khi đang lái xe; 69% thừa nhận điều chỉnh hệ thống định vị trên điện thoại và cũng từng với tay lấy đồ trong xe. Gọi điện rảnh tay (66%) hay ăn uống khi đang di chuyển (61%) cũng nằm trong nhóm hành vi diễn ra thường xuyên.

Đáng nói, nhắn tin và kiểm tra thông báo vẫn là “căn bệnh” khó bỏ. Gần 59% tài xế thừa nhận từng đọc tin nhắn khi đang lái xe. Không chỉ các tác động từ thiết bị, yếu tố con người cũng góp phần không nhỏ: 55% cho biết họ từng để tâm trí “trôi” khỏi việc lái xe, trong khi 54% thừa nhận bị phân tâm bởi những gì diễn ra bên ngoài đường.

Trớ trêu ở chỗ, những hành vi thường bị lên án mạnh mẽ lại có tỷ lệ thấp hơn. Chỉ 13% người được hỏi thừa nhận lướt mạng xã hội khi lái xe, và 10% xem video ngắn. Điều này cho thấy, mối nguy lớn nhất không nằm ở những hành vi “sai một cách rõ ràng”, mà ở chính những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lặp lại hàng ngày.

Xét theo khu vực, khảo sát cho thấy các bang miền Nam nước Mỹ nổi lên với tỷ lệ tài xế mất tập trung cao.

Alabama dẫn đầu khi 45% người tham gia khảo sát thừa nhận có hành vi xao nhãng khi lái xe. Georgia và Massachusetts cùng ghi nhận mức 42%, trong khi West Virginia và Tennessee cũng vượt mốc 40%. Một số bang như Indiana, Illinois hay Mississippi dao động quanh ngưỡng này, cho thấy tình trạng không hề mang tính cục bộ.

Đi sâu hơn, mỗi bang lại có những đặc điểm riêng. Tài xế tại Alabama có xu hướng sử dụng điện thoại cầm tay để gọi điện nhiều hơn. Ở Georgia, gần 80% người được hỏi thừa nhận từng điều chỉnh định vị khi đang di chuyển. Massachusetts lại là nơi có tỷ lệ nhắn tin khi lái xe cao nhất.

Thông điệp từ khảo sát là khá rõ ràng khi phần lớn tài xế đều nhận thức được sự nguy hiểm của việc mất tập trung, nhưng lại dần coi đó là chuyện bình thường. Chính sự chủ quan này khiến rủi ro gia tăng.

Chỉ riêng năm 2023, các vụ tai nạn liên quan đến xao nhãng, mất tập trung khi lái xe đã khiến 3.275 người thiệt mạng và làm bị thương gần 290.000 người tại Mỹ.

Khi việc mất tập trung trở thành thói quen, nguy hiểm không còn đến từ những hành vi quá lộ liễu, mà từ chính những điều nhỏ nhặt mà người cầm lái nghĩ rằng mình vẫn kiểm soát được. Và đó mới là điều đáng lo nhất trên mỗi hành trình.

(Theo Carscoops)

