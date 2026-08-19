UAV Gerbera của Nga. Ảnh: Armyuppress.com

Tờ Kyiv Post dẫn tin từ kênh giám sát eRadar cho biết chiếc UAV "Shahed" của Nga ngày 18/8 được phóng từ Crưm, rồi đi qua các vùng Mykolaiv, Vinnytsia, Khmelnytskyi, sau đó bay ngang qua khu vực gần Kremenets thuộc vùng Ternopil và cuối cùng tới thành phố Dubno thuộc vùng Rivne của Ukraine.

Tổng quãng đường di chuyển của UAV này vào khoảng 850 - 920km nếu tính cả các thao tác chuyển hướng, với độ sâu thâm nhập theo đường thẳng là hơn 720km tính từ điểm phóng.

Theo eRadar, lộ trình bay của chiếc UAV phản lực trên là minh chứng rõ ràng cho việc Nga đang thăm dò hệ thống phòng không của Ukraine và tìm kiếm các hành lang xâm nhập mới thông qua việc sử dụng các UAV chạy bằng động cơ phản lực.

Dữ liệu từ các hệ thống giám sát của Ukraine cho hay lộ trình của UAV trên đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước để tránh các khu vực triển khai hệ thống tên lửa phòng không chủ chốt của nước này. UAV Nga đã bay qua các khu vực miền nam, miền trung và miền tây Ukraine.

Sau khi di chuyển qua nhiều khu vực trong khoảng 30 phút, chiếc UAV của Nga đã bị Không quân Ukraine bắn chặn. Tờ Kyiv Post cho biết động cơ phản lực cho phép UAV đạt tốc độ 400 - 600 km/h, khiến việc đánh chặn bằng vũ khí bộ binh hoặc súng máy cỡ lớn đặc biệt khó khăn.

“Do đó, các đội hỏa lực cơ động kiểu truyền thống hoàn toàn không phù hợp trong trường hợp này”, kênh eRadar nhận định.

Trước đây, các UAV sử dụng động cơ phản lực thường có tầm hoạt động tối đa khoảng 500km, khiến quân Nga chủ yếu sử dụng chúng để tấn công các khu vực như Kiev, Kharkiv, Odessa, Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk và Chernihiv của Ukraine. Tuy nhiên, hành trình bay của UAV Nga hôm 18/8 gần như gấp đôi khoảng cách này, cho thấy Moscow có thể đã cải tiến các mẫu UAV để tăng đáng kể tầm hoạt động.

Kênh eRadar nhận định, tầm hoạt động được mở rộng đồng nghĩa với việc “gần như toàn bộ lãnh thổ Ukraine, cho tới những khu vực xa xôi nhất ở biên giới phía tây, đều nằm trong phạm vi có thể bị Nga tấn công".

Theo một báo cáo riêng của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) được công bố hôm 17/8, Nga đang mở rộng mạng lưới các địa điểm phóng UAV, trong đó miền tây Ukraine nổi lên như một mục tiêu tiềm năng trong tương lai. Anton Zemlyanyi, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine nhận định Nga đang ngày càng sử dụng các UAV tốc độ cao khi hiệu quả của những mẫu Shahed truyền thống trong các cuộc tập kích quy mô lớn đang suy giảm.