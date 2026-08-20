Tờ Business Insider ngày 18/8 đưa tin Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã công bố chi phí trung bình cho các nhiệm vụ tấn công bằng UAV do quân đội nước này thực hiện trong tháng 6.

"Trong tháng 6, mỗi nhiệm vụ nhằm đánh trúng một lính Nga bằng UAV tiêu tốn trung bình khoảng 3.032 USD. Chi phí để tấn công phương tiện hay khí tài quân sự của đối phương là khoảng 2.674 USD, trong khi tập kích cơ sở hạ tầng chỉ tốn khoảng 1.487 USD mỗi lần", Bộ Quốc phòng Ukraine thông tin.

Báo cáo trên được đưa ra trong bối cảnh Kiev vẫn đang tìm cách nâng cao hiệu quả chi phí của các cuộc tập kích bằng UAV. Vào năm 2024, Ukraine nói đã phải chi khoảng 20.000 USD cho UAV để bắn hạ một binh sĩ Nga. Theo truyền thông phương Tây, Kiev đang khiến Nga mất khoảng 30.000 quân mỗi tháng, bao gồm cả binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương.

Binh lính Ukraine điều khiển UAV tấn công mục tiêu Nga trên tiền tuyến. Ảnh: NYT

Bộ Quốc phòng Ukraine tiết lộ các số liệu mới được tổng hợp từ "Mission Control", một hệ thống chỉ huy và kiểm soát kỹ thuật số được triển khai từ tháng 1 năm nay, chuyên phân tích các nhiệm vụ do lực lượng UAV của nước này thực hiện. Theo hệ thống này, quân đội Ukraine đã thực hiện tổng cộng 200.000 đợt tấn công bằng UAV trong tháng 6.

"Mission Control không chỉ cho phép lập kế hoạch và ghi nhận các nhiệm vụ, mà còn đánh giá hiệu quả kinh tế của chúng. Lấy ví dụ, trong tháng 6 này, mỗi 1 USD mà quân đội Ukraine chi cho các cuộc tấn công bằng UAV đã gây ra thiệt hại trị giá gần 5 USD đối với Nga. Đặc biệt, Moscow tốn trung bình 65.000 USD để duy trì một binh lính trên tiền tuyến, nên chúng tôi luôn có lợi thế về mặt chi phí", đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine nói.

Theo giới quan sát, hệ thống Mission Control là nỗ lực của Ukraine nhằm số hóa quy trình tấn công bằng UAV, vốn phân tán và dựa nhiều vào giấy tờ, qua đó cung cấp cho các chỉ huy một bức tranh tác chiến thống nhất về tình hình trên thực địa.