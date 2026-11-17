Xã Linh Hồ (Tuyên Quang) đẩy mạnh bảo tồn bản sắc văn hóa, khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, hướng tới tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc.

Xã Linh Hồ chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Ngày 16/11, ông Trần Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND xã Linh Hồ (Tuyên Quang) chủ trì buổi làm việc với ông Yasushi Ogura, chuyên gia du lịch người Nhật Bản, đến khảo sát, tư vấn phát triển du lịch tại địa phương.

Hoạt động nhằm đánh giá tiềm năng cảnh quan, văn hóa truyền thống, tìm hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc.

Trong chuyến khảo sát, đoàn đã đến xóm Bản Sáng, thôn Minh Giang và thôn Lùng Chang để tìm hiểu không gian làng bản, kiến trúc nhà sàn truyền thống, cảnh quan đồng ruộng, nguồn nước, hệ thống giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân.

Tại buổi làm việc, ông Trần Mạnh Thắng giới thiệu những lợi thế về văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và định hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng của xã.

Địa phương mong muốn tiếp thu kinh nghiệm của chuyên gia Nhật Bản để từng bước xây dựng mô hình Làng Văn hóa dân tộc Tày tại thôn Minh Giang, đồng thời khai thác tiềm năng du lịch cảnh quan thiên nhiên tại thôn Lùng Chang.

Tại xóm Bản Sáng, chuyên gia Nhật Bản được trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Tày như hát Then, hát Cọi, đàn Tính; tìm hiểu nghề đan lát truyền thống, hoạt động sản xuất nông nghiệp và khảo sát các hộ gia đình có tiềm năng phát triển dịch vụ lưu trú homestay.

Đoàn cũng thưởng thức những món ăn truyền thống, tìm hiểu văn hóa ẩm thực và đời sống sinh hoạt của cộng đồng địa phương.

Song song với phát triển du lịch, xã Linh Hồ đang chú trọng tuyên truyền, vận động người dân bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Địa phương khuyến khích đồng bào gìn giữ tiếng nói, trang phục, dân ca, dân vũ, nghề thủ công và những phong tục tập quán tốt đẹp; đồng thời từng bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tập quán trái pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Xã Linh Hồ xác định bảo tồn văn hóa phải gắn với phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Thông qua tuyên truyền, vận động, các hộ gia đình được khuyến khích tham gia làm du lịch, cải thiện cảnh quan làng bản, phát triển dịch vụ lưu trú, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm thủ công và nông sản đặc trưng. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân.

Thông qua chuyến khảo sát, xã Linh Hồ kỳ vọng tiếp thu kinh nghiệm về bảo tồn làng truyền thống, phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, mô hình “Mỗi làng một sản phẩm” (OCOP) và quản lý cảnh quan nông thôn.

Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện phương án xây dựng Làng Văn hóa dân tộc Tày tại xóm Bản Sáng, thôn Minh Giang, gắn bảo tồn bản sắc với phát triển du lịch bền vững.

Sau sáp nhập, xã Linh Hồ có diện tích tự nhiên 181,4km², gồm 44 thôn với 4.861 hộ, dân số 21.407 người thuộc 13 dân tộc. Sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán cùng cảnh quan thiên nhiên còn nhiều nét hoang sơ là lợi thế để địa phương phát triển du lịch trải nghiệm, sinh thái và cộng đồng.

Hoài Linh