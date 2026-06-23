Link xem trực tiếp Anh vs Ghana

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Tuyển Anh quyết tâm giành 3 điểm

"Những ngôi sao đen" vẫn tồn tại những hạn chế khâu tấn công. Vì thế, Ghana thiếu độ sắc bén để có thể khai thác khoảng trống nơi hàng phòng ngự tuyển Anh.

Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, tuyển Anh nhiều khả năng thắng áp đảo để mở toang cánh cửa đi tiếp

Đội hình dự kiến

Anh: Pickford; James, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Minseh; Yirenkyi, Partey; Fatawu, Sulemana, Semenyo; Ayew.