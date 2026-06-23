3h ngày 24/6, sân Gillette:

Được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cạnh tranh ngôi vô địch, tuyển Anh khẳng định tham vọng bằng chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Croatia ngày ra quân.

Triết lý tấn công mà HLV Thomas Tuchel xây dựng đã phát huy hiệu quả, khi Harry Kane cùng Jude Bellingham và Marcus Rashford liên tiếp tỏa sáng, bù đắp cho những sai sót dưới hàng phòng ngự.

Harry Kane đang gây ấn tượng mạnh trên hàng công Tam sư - Ảnh: FA

Ý nghĩa từ trận thắng Croatia không chỉ nằm ở ba điểm. Tam sư chấm dứt chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng tại World Cup trước các đội tuyển nằm trong top 15 thế giới.

Đáng chú ý, Anh thực hiện tới 20 cú dứt điểm trong vòng cấm đối phương, thiết lập kỷ lục mới. Với hiệu số cao, đoàn quân HLV Tuchel đang dẫn đầu bảng L và sẽ giành vé vào vòng 1/16 nếu vượt qua Ghana.

Phong độ cao mà Harry Kane thể hiện, sự biến hóa từ các phương án tấn khác cho thấy hình ảnh một tuyển Anh đa dạng và khó bị bắt bài hơn thời Gareth Southgate.

Về phần Ghana, chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng lúc cuối trận của tiền vệ 20 tuổi - Caleb Yirenkyi để đánh bại Panama 1-0 ở lượt đấu đầu tiên.

Dưới triều đại HLV lão luyện Carlos Queiroz, Ghana vận hành với sơ đồ 4-2-3-1, dựa trên tốc độ nơi các cầu thủ chạy cánh và cặp tiền vệ trung tâm giàu tính kỷ luật.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của Mohammed Kudus khiến gánh nặng sáng tạo dồn cả lên vai ngôi sao thuộc biên chế Man City - Antoine Semenyo.

Tuyển Anh quyết tâm thắng trận thứ hai liên tiếp - Ảnh: ESPN

Trước khi đánh bại Panama, đội bóng Tây Phi để thủng lưới tới 10 bàn trong 360 phút thi đấu. Lịch sử không đứng về phía Ghana, khi họ chưa từng giữ sạch lưới hai trận liên tiếp tại các kỳ World Cup.

"Những ngôi sao đen" vẫn tồn tại những hạn chế khâu tấn công. Vì thế, Ghana thiếu độ sắc bén để có thể khai thác khoảng trống nơi hàng phòng ngự tuyển Anh.

Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, tuyển Anh nhiều khả năng thắng áp đảo để mở toang cánh cửa đi tiếp

Dự đoán: Anh thắng 3-0

Đội hình dự kiến

Anh: Pickford; James, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Minseh; Yirenkyi, Partey; Fatawu, Sulemana, Semenyo; Ayew.