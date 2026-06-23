Vượt qua đối thủ nặng ký nhất bảng là Croatia trong ngày ra quân World Cup 2026, Anh có thể lấy vé vào vòng loại trực tiếp trước 1 vòng đấu, nếu thắng Ghana lúc 3h ngày 24/6.

Anh được các chuyên gia dự đoán thắng cách biệt Ghana từ 2-4 bàn và không để thủng lưới. Ảnh: Khel Now

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, tuyển Anh có khởi đầu thuận lợi cho hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.

Cú đúp của đội trưởng Harry Kane, cùng pha lập công của Jude Bellingham và Rashford mang về chiến thắng thuyết phục 4-2 cho Anh trước Croatia. Chiến thắng này càng đưa Tam sư trở thành ứng cử viên nặng ký hơn nữa cho ngôi vị quán quân World Cup 2026.

Bên kia chiến tuyến, Ghana cũng khởi đầu bằng một chiến thắng, nhưng không được tưng bừng, thuyết phục như tuyển Anh.

Trận đấu giữa họ và Panama tưởng như khép lại với tỷ số hòa thì Caleb Yirenkyi bất ngờ lập đại công vào những phút cuối bù giờ giúp Ghana giành trọn 3 điểm.

Với tuyển Anh, chiến thắng trước Croatia đáng giá nhiều hơn cả 3 điểm, khi thực sự cởi trói tâm lý cho Harry Kane và đồng đội.

Kết quả ấy đã giúp họ chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng tại World Cup trước các đội bóng nằm trong top 15 thế giới, cũng như phá vỡ chuỗi 6 trận thua liên tiếp trước các đối thủ mạnh này.

Chuẩn bị cho một chiến thắng khác, HLV Thomas Tuchel có thể cân nhắc việc sử dụng cặp trung vệ John Stones và Ezri Konsa bằng cách đưa Marc Guehi vào đội hình xuất phát, sau khi Anh để thủng lưới 2 bàn trước Croatia.

Đoàn quân của Thomas Tuchel được kỳ vọng càng chơi càng hay. Ảnh: B/R Football

Bukayo Saka khả năng vẫn sẽ chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, trong khi Jude Bellingham được dự đoán tiếp tục sắm vai trò số 10 thay cho Morgan Rogers. Rashford sẽ cạnh tranh vị trí tiền đạo cánh trai với Gordon, sau khi ấn định chiến thắng 4-2 cho Tam sư.

Phía Ghana sẽ có sự phục vụ của Thomas Partey, sau khi vắng mặt ở trận ra quân do không được phía Canada cấp visa.

Khả năng ra sân của thủ môn Lawrence Ati Zigi (bị chấn thương trong trận gặp Parama) vẫn còn bỏ ngỏ.

Trước đối thủ mạnh vượt trội, Ghana sẽ chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu, nhưng được đánh giá cũng khó ngăn Anh giành chiến thắng.

Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá ESPN, Anh sẽ thắng 3-0 Ghana. Và chuyên gia Sportskeeda cũng lựa chọn kết quả ấy.

Với chuyên gia bóng đá Chris Sutton của BBC thì tỷ số còn cao hơn thế, cụ thể: Anh 4-0 Ghana. Trong khi đó, chuyên gia Sportsmole chọn tỷ số trận đấu là Anh 2-0 Ghana.

Đội hình dự kiến:

Anh: Pickford; James, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Minseh; Yirenkyi, Partey; Fatawu, Sulemana, Semenyo; Ayew.