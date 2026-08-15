Giao kèo hiện tại của chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ còn 12 tháng. Tuy nhiên, Arteta sẽ được Arsenal trao bản hợp đồng mới kèm mức lương tăng đáng kể so với khoản 10 triệu bảng mỗi năm hiện tại.

Pháo thủ rất muốn giữ chân Mikel Arteta sau khi ông đưa đội bóng lên ngôi vô địch Premier League mùa trước. Trước mắt, Arsenal sẽ đối đầu Man City trong trận tranh Community Shield tại Cardiff vào ngày mai (16/8).

Mikel Arteta chuẩn bị ký hợp đồng mới với Arsenal - Ảnh: SunSport

Nói về tương lai, Arteta khẳng định: "Người hâm mộ không cần lo lắng về chuyện đó, bởi tôi muốn ở lại đây. Tôi đang vô cùng hạnh phúc.

Tôi cảm thấy rất biết ơn khi được làm việc cùng những con người hiện tại. Khi có cơ hội thích hợp, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề. Chỉ vậy thôi. Luôn có những ưu tiên khác cần được xử lý trước.

Chúng tôi vẫn luôn tiếp cận mọi chuyện theo cách đó, bởi tất cả đều cảm thấy thoải mái và thời hạn hợp đồng sẽ không phải là vấn đề.

Chắc chắn mong muốn là tiếp tục ở lại Emirates và tôi rất hạnh phúc. Tôi cũng cảm nhận được điều tương tự từ phía CLB. Đó là lý do mọi thứ đang diễn ra rất tự nhiên."

Trên thị trường chuyển nhượng, Arsenal muốn bổ sung thêm một cầu thủ tấn công. Tuy nhiên, Arteta thừa nhận, ông bất ngờ trước mức phí chuyển nhượng tăng chóng mặt hè này.

Khi được hỏi liệu có ngạc nhiên trước những khoản tiền khổng lồ được các CLB chi ra hay không, Arteta đáp: "Có. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy.

Nhưng đó là thị trường. Có những CLB sẵn sàng đầu tư, hoặc họ tin rằng cầu thủ xứng đáng với mức định giá cao. Và điều này hoàn toàn hợp lý."