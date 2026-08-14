Pháo thủ hiện đang đàm phán với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực tìm đầu ra cho Ethan Nwaneri và Gabriel Martinelli. Đáng chú ý, cái tên Victor Osimhen đã xuất hiện trong cuộc trao đổi giữa hai CLB.

Tuy nhiên, Galatasaray không có ý định chia tay chân sút số một của mình. Nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm giữ Osimhen và sẽ chỉ thay đổi lập trường trước một lời đề nghị đặc biệt hấp dẫn.

Arsenal muốn có sự phục vụ của Victor Osimhen - Ảnh: SunSport

Ngay trong hè 2026, Galatasaray đã từ chối đề nghị lên tới 111 triệu bảng từ đội bóng giàu có Al-Hilal của Saudi Arabia.

Điều đó đồng nghĩa, Arsenal sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn thuyết phục Galatasaray nhả người.

Osimhen không phải cái tên xa lạ trong danh sách mục tiêu của Arsenal. Pháo thủ từng dõi tiền đạo người Nigeria, trong giai đoạn Edu còn đảm nhiệm vai trò giám đốc thể thao.

Mùa trước, Osimhen ghi 22 bàn trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Galatasaray đăng quang giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Arsenal muốn đưa về một ngôi sao tấn công hàng đầu. Trước đó, nhà vô địch Premier League thất bại trong nỗ lực chiêu mộ Morgan Rogers và Vinicius Junior.

Song song với việc tìm kiếm tân binh, Arsenal cũng tích cực thanh lọc lực lượng. Martinelli và Nwaneri đều được đề nghị bán cho Galatasaray.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chi 38 triệu bảng cho Martinelli. Tuy nhiên, chưa rõ liệu cầu thủ chạy cánh người Brazil có hứng thú với viễn cảnh chuyển tới Istanbul hay không.

Trong khi đó, Nwaneri ưu tiên chuyển sang Đức nếu phải rời Arsenal. Borussia Dortmund và RB Leipzig đều đang dành sự quan tâm cho tài năng trẻ người Anh.

Ngoài Martinelli và Nwaneri, Arsenal cũng hy vọng tìm bến đỗ mới cho Gabriel Jesus. Hiện Napoli là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành chữ ký tiền đạo người Brazil.