0h ngày 1/7, sân Arlington:

Bờ Biển Ngà lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng knock-out World Cup. Tất nhiên, Amad Diallo cùng các đồng đội không muốn hành trình của mình dừng lại ở cột mốc trên.

Đội bóng châu Phi bước vào giải đấu lớn với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, đồng thời duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Ecuador 1-0 trận ra quân.

Bờ Biển Ngà là đối thủ khó lường - Ảnh: BR Football

Tuy thầy trò Emerse Fae không thể tạo nên bất ngờ trước Đức, nhưng họ vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực khi chơi sòng phẳng với tập thể đầy sao của HLV Julian Nagelsmann.

Khép lại vòng bảng, Nicolas Pepe tỏa sáng với cú đúp để đánh bại Curacao 2-0. Chiến thắng không chỉ giúp Bờ Biển Ngà cán đích vị trí nhì bảng E, mà còn đánh dấu lần giữ sạch lưới thứ 3/5 trận gần nhất.

Nếu Nicolas Pepe hay Yan Diomande tiếp tục duy trì phong độ cao, "những chú voi" sẽ là đối thủ đáng gờm nhờ khả năng tấn công tốt cùng hàng phòng ngự ngày càng kín kẽ.

Bên phía Na Uy, trở lại sân chơi World Cup sau 28 năm vắng bóng, Erling Haaland tiếp tục là đầu tàu không thể thiếu trên hàng trình tiến vào vòng knock-out.

Tiền đạo Manchester City lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 trước Iraq. Lượt đấu thứ hai, Haaland tiếp tục ghi 2 bàn, giúp Na Uy hạ Senegal 3-2.

Đội bóng Bắc Âu chưa gây ấn tượng mạnh về lối chơi, nhưng khả năng săn bàn xuất sắc của Haaland luôn tạo ra sự khác biệt.

Haaland sẽ là mối đe dọa chính với hàng thủ Bờ Biển Ngà - Ảnh: FIFA

Điều đó càng được thể hiện rõ khi anh được cho nghỉ trận gặp Pháp. Na Uy không thể gây sức ép lên đoàn quân áo lam và nhận thất bại nặng nề 1-4.

Bờ Biển Ngà sở hữu đủ hỏa lực có thể gây nhiều khó khăn cho hàng thủ thiếu chắc chắn của Na Uy.

Tuy nhiên, với bản năng sát thủ cùng hiệu suất ghi hơn một bàn mỗi trận, Erling Haaland được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng, giúp Na Uy bay vào vòng 1/8.

Dự đoán: Na Uy thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Bờ Biển Ngà: Wilfried Singo nguy cơ vắng mặt vì chấn thương gân kheo.

Na Uy: Julian Ryserson gặp vấn đề về cơ đùi, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Bờ Biển Ngà: Fofana; Doue, Kossounou, O.Diomande, Konan; Sangare; Diallo, Kessie, Oulai, Y.Diomande; Pepe.

Na Uy: Nyland; Aursnes, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa.