Bờ Biển Ngà vs Na Uy, cuộc gặp của 2 trong số những đội có màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng World Cup 2026, cùng giành 6 điểm sau 3 trận.

Bờ Biển Ngà khởi đầu với chiến thắng 1-0 trước Ecuador, nhưng để thua Đức, dù Franck Kessie đưa đội dẫn trước trong hiệp 1.

Các chuyên gia đặt niềm tin tuyệt đối vào Haaland và Na Uy. Ảnh: Khel Now

Ở trận đấu cuối, Bờ Biển Ngà lấy lại khí thế bằng chiến thắng 2-0 Curacao, với cú đúp của Nicolas Pepe.

Với kết quả trên, đại diện châu Phi cùng 6 điểm như Đức, nhưng xếp nhì bảng E, do kém hiệu số bàn thắng/thua.

Trong khi đó, Na Uy đánh dấu sự trở lại sân chơi World Cup sau 28 năm, bằng những màn trình diễn đầy thuyết phục ở vòng loại, đẩy ‘ông lớn’ Italia rơi cảnh phải tranh vé vớt và lỡ hẹn giải đấu lần thứ 3 liên tiếp.

Na Uy sở hữu đội hình trẻ giàu năng lượng, với những tài năng hàng đầu như Erling Haaland (Man City), Martin Odegaard (Arsenal), Alexander Sorloth (Atletico)...

Dù nằm ở bảng I đầy thách thức, với các đối thủ là Pháp, Senegal và Iran, nhưng Na Uy đã sớm giành quyền vào vòng 32 đội.

Chân sút Man City đầy sảng khoái chuẩn bị cho trận đấu với Bờ Biển Nga. Ảnh: X E.H

Cú đúp của Haaland, cùng pha lập công của Leo Ostigard và bàn đá phản vào những phút bù giờ cuối trận từ đối thủ, giúp Na Uy thắng to 4-1 Iran ngày ra quân.

Tiếp sau đó, Na Uy đả bại 3-2 Senegal, và ngoài Pedersen lập công thì Haaland một lần nữa có đến 2 lần ghi tên lên bảng điện tử.

Giành vé sớm, HLV Solbakken đã cho các trụ cột Haaland, Odegaard, Sorloth nghỉ ngơi ở trận gặp Pháp, nên việc Na Uy để thua đậm 1-4 ở trận đấu phân định ngôi thứ này, không có gì bất ngờ.

Đơn giản, Na Uy hướng đến trận đấu vòng 32 đội gặp Bờ Biển Ngà và Haaland đầy sung mãn sẵn sàng cho một màn trình diễn ấn tượng khác.

Thật khó tin, ở tuổi 25, Haaland hiện đã có 59 bàn thắng cho tuyển Na Uy chỉ sau 52 lần ra sân. Hiệu suất khủng khiếp của chân sút đang khoác áo Man City, đã tạo nên sức mạnh đáng gờm cho đội bóng Bắc Âu.

Nếu hàng công đáng gờm, thì nơi hậu tuyến của Na Uy không tạo được sự yên tâm như vậy. Thực tế, đội bóng của HLV Solbakken chỉ giữ sạch lưới 1 lần trong 10 trận gần nhất. Những tài năng tấn công của Bờ Biển Ngà như Diomande và Pepe sẽ là mối đe dọa cho họ.

Nicolas Pepe sẽ là thử thách cho hàng phòng ngự Na Uy. Ảnh:: Football Insider

Dự đoán về trận đấu này, các chuyên gia nghiêng đặt niềm tin vào Haaland, với bản năng ghi bàn nhạy bén sẽ đưa Na Uy vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Chuyên gia Sportsmole đưa ra lựa chọn cụ thể: Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà. Sportskeeda cũng dự đoán, Haaland và đồng đội thắng với tỷ số tương tự. Đó cũng là lựa chọn của Khel Now.

Còn chuyên gia bóng đá BBC, Chris Sutton cho rằng, trận đấu khả năng diễn ra kịch tính, hòa 2-2 trong 120 phút và 2 đội phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt đền, với phần thắng nghiêng về Na Uy.

Đội hình dự kiến:

Bờ Biển Ngà: Fofana; Doue, Kossounou, O Diomande, Konan; Sangare; Diallo, Kessie, Oulai, Y Diomande; Pepe.

Na Uy: Nyland; Aursnes, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa.