Bờ Biển Ngà bước vào cuộc đối đầu với Na Uy trong trạng thái hưng phấn sau hành trình vòng bảng đầy ấn tượng. Dù nằm ở bảng đấu không dễ, “Bầy voi” vẫn thể hiện bản lĩnh để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng knock-out World Cup 2026

Đại diện châu Phi ghi dấu ấn bằng lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả. Chiến thắng trước Ecuador ở trận mở màn giúp họ tạo đà tâm lý, trước khi khép lại vòng bảng bằng việc vượt qua Curacao để hoàn thành mục tiêu đi tiếp.

Dẫu vậy, Na Uy sẽ là thử thách ở đẳng cấp cao hơn. Đội bóng của HLV Stale Solbakken cho thấy họ không chỉ trông chờ vào Erling Haaland. Với Martin Odegaard làm nhạc trưởng ở tuyến giữa cùng lối chơi trực diện, tốc độ, Na Uy luôn tạo ra áp lực lớn trong những pha chuyển trạng thái.

Trận thua 1-4 trước Pháp ở lượt cuối vòng bảng không phản ánh đúng thực lực của Na Uy, khi nhiều trụ cột được cho nghỉ. Khi Haaland, Odegaard cùng các nhân tố chủ chốt trở lại, đại diện châu Âu hoàn toàn có thể tự tin.

Bờ Biển Ngà có thể gây khó khăn bằng thể lực và sự quyết liệt, nhưng Na Uy vẫn nhỉnh hơn về chất lượng tấn công. Haaland nhiều khả năng sẽ là nhân tố quyết định cục diện trận đấu.

Đội hình dự kiến Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà (5-3-2): Y. Fofana; Doue, Singo, Agbadou, Konan; Diallo, Kessie, S. Fofana, Diomande; Pepe, Toure

Na Uy (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa.

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