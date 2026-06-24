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Bosnia & Herzegovina bước vào trận gặp Qatar ở lượt cuối bảng B World Cup 2026 trong thế không còn đường lùi. Sau 2 lượt trận, đại diện châu Âu mới có 1 điểm và buộc phải thắng nếu muốn tiếp tục hy vọng đi tiếp.

Bosnia & Herzegovina vs Qatar

Trận thua 1-4 trước Thụy Sĩ khiến Bosnia gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở hàng thủ. Họ còn mất Tarik Muharemović vì án treo giò, nhưng vẫn sở hữu những điểm tựa đáng chú ý như Sead Kolašinac, Benjamin Tahirović, Ermedin Demirović và lão tướng Edin Džeko.

Ở chiều ngược lại, Qatar cũng rơi vào tình thế tương tự. Đại diện châu Á hòa Thụy Sĩ 1-1 ở trận ra quân, nhưng sau đó thua đậm Canada 0-6. Không chỉ tổn thương về tinh thần, Qatar còn mất Homam Al-Amin và Assim Madibo vì thẻ đỏ.

Vấn đề lớn nhất của Qatar là hàng thủ quá mong manh. Họ dễ bị ép sâu, chịu nhiều phạt góc và thường mất kiểm soát khi bị dẫn bàn. Akram Afif vẫn là niềm hy vọng lớn nhất, nhưng một mình anh khó gánh cả hệ thống.

Bosnia không vượt trội tuyệt đối, song nhỉnh hơn về lực lượng và khả năng tấn công.

Đội hình dự kiến Bosnia & Herzegovina vs Qatar

Bosnia & Herzegovina: Vasilj; Dedić, Katić, Hadzikadunic, Kolašinac; Memić, Tahirović, Sunjic, Alajbegovic; Demirović, Dzeko.

Qatar: Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Mendes; Abdulsallam, Hatem,Laye; Edmilson Junior, Abdurisag, Akram Afif.