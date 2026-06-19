Jonathan David thi đấu bùng nổ với cú hat-trick vào lưới Qatar, đem về chiến thắng 6-0 cho đồng chủ nhà Canada.
Nguồn ảnh: FIFA, SunSport
Canada dễ dàng đè bẹp Qatar 6-0, trong trận cầu mà Jonathan David lập hat-trick, khi đối phương mất hai người vì thẻ đỏ.
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