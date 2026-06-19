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Phút 50, Madibo bên phía Qatar có tình huống quét trụ nguy hiểm với Ismael Kone
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Pha phạm lỗi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
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Ismael Kone nằm sân vì đau đớn
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Cầu thủ Qatar ôm đầu khi thấy cảnh Kone dường như bị gãy chân
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Nhân viên y tế lập tức vào sân sơ cứu cho cầu thủ của Canada
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Madibo bị truất quyền thi đấu và bản thân anh cũng rất buồn bã, ân hận khi rời sân
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Kone tỉnh táo trở lại, thở oxy trên cáng lúc rời sân vận động
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Sau khi ghi bàn, Saliba đã giơ áo số 8 tri ân người đồng đội

Nguồn ảnh: FIFA, SunSport