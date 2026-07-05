Link xem trực tiếp Brazil vs Na Uy

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Vinicius sẽ "đọ súng" với Haaland - Ảnh: TNS

Cuộc đối đầu giữa Haaland và trung vệ Gabriel cũng rất đáng chú ý. Cả hai từng nhiều lần va chạm nhau ở Ngoại hạng Anh, tăng thêm hiềm khích và tính thù địch.

Na Uy không sở hữu hàng phòng ngự đủ chắc chắn để theo đuổi lối chơi thực dụng. Bởi vậy, lựa chọn tấn công cởi mở có thể là con đường khả dĩ nhất để tạo nên bất ngờ trước Brazil.

Chiều ngược lại, Brazil cũng chỉ giữ sạch lưới 2/9 trận gần nhất. Điều đó càng củng cố kỳ vọng về trận thư hùng hấp dẫn, nhiều bàn thắng giữa hai đội.

Đội hình dự kiến

Brazil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Cunha; Rayan, Vinicius, Thiago.

Na Uy: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa.