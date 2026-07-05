Cặp tứ kết 1 của World Cup 2026 gọi tên Maroc và Pháp sau 2 trận đầu tiên vòng 1/8.

Pháp tiếp tục cho thấy vị thế ứng viên vô địch khi vượt qua Paraguay với tỷ số 1-0. Dù không áp đảo hoàn toàn, Les Bleus vẫn biết cách định đoạt trận đấu nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Kylian Mbappe trên chấm penalty. Hàng thủ chắc chắn cùng khả năng kiểm soát thế trận giúp đội bóng của HLV Didier Deschamps duy trì sự ổn định.

Hakimi đối đầu Mbappe - đồng đội cũ ở CLB PSG - Ảnh: Arbiterz

Trong khi đó, không ngoài dự đoán Maroc có chiến thắng (3-0) trước đội đồng chủ nhà Canada. Đại diện châu Phi tiếp tục thể hiện lối chơi phòng ngự kỷ luật, phản công sắc bén và bản lĩnh đáng nể ở các trận knock-out.

Cuộc đối đầu Pháp vs Maroc ở tứ kết được hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng. Pháp sở hữu sức mạnh tấn công vượt trội cùng dàn sao chất lượng, trong khi Achraf Hakimi và các đồng đội có khả năng gây khó dễ cho mọi đối thủ lớn.

Trận đấu này cũng được xem là bài test thực sự cho tham vọng vô địch của Les Bleus, trong khi Maroc tiếp tục hành trình tại World Cup 2026 với kỳ vọng lớn của đại diện châu Phi.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026 NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP 10/07 03:00 Maroc - Pháp VTV3, VTV6 11/07 23:00 Tây Ban Nha/ Bồ Đào Nha - Bỉ/ Mỹ VTV3, VTV6 12/07 04:00 Brazil/ Na Uy - Mexico/ Anh VTV3, VTV6 12/07 07:00 Ai Cập/ Argentina - Thụy Sĩ / Colombia VTV3, VTV6

Video Mbappe ghi bàn duy nhất đưa Pháp vào tứ kết (nguồn: VTV)