Link xem trực tiếp Canada vs Qatar

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Canada quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: Khelnow

Một chiến thắng tất nhiên là mục tiêu lý tưởng với Qatar. Nhưng ngay cả một trận hòa cũng có thể được xem là kết quả tích cực.

Nếu giành thêm một điểm trước Canada, Qatar hoàn toàn có thể nghĩ đến tấm vé vào vòng 1/16. Đây là điều ít người dám nghĩ tới khi giải đấu bắt đầu.

Khi quả bóng Trionda lăn, điều gì cũng có thể xảy ra. Qatar có quyền mơ về điều kỳ diệu.

Đội hình dự kiến

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; Jonathan David, Larin.

Qatar (4-2-3-1): Abunada; Al-Oui, Miguel, Khoukhi, H. Ahmed; Gaber, Laye; Junior, Madibo, Afif; Ali.