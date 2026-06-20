Link xem trực tiếp Hà Lan vs Thụy Điển

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Hà Lan được đánh giá nhỉnh hơn - Ảnh: T.T

Hà Lan dự kiến có một số điều chỉnh trong đội hình để thực hiện mục tiêu giành 3 điểm.

Theo các nguồn tin, Alexander Isak phải tập riêng vì bị chấn thương nhẹ trong trận mở màn. Tuy nhiên, anh dự kiến sẽ ra sân để ‘đấu’ với đồng đội tại Liverpool – Van Dijk.

Dự đoán về trận đấu, chuyên gia bóng đá ESPN tin rằng Van Dijk và đồng đội lần này sẽ không đánh rơi điểm. Cụ thể, Hà Lan sẽ thắng 2-0 Thụy Điển.

Chuyên gia Sportskeeda cũng nghĩ, Hà Lan sẽ thắng Thụy Điển nhưng là với tỷ số 2-1. Riêng Sportsmole dự đoán, 2 đội hòa nhau 2-2.

Đội hình dự kiến

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Malen, Gakpo.

Thụy Điển: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Isak, Gyokeres.