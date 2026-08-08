Với việc bị Singapore chia điểm và chỉ đứng thứ 3 bảng A, tuyển Indonesia đã có tổng cộng 6 lần không vượt qua vòng bảng ASEAN Cup.
Link xem trực tiếp Malaysia vs Philippines
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Đội hình ra sân
Malaysia: Ghani, Alif Ahmad, Celvin, Shamsul, Ruventhiran, Wan Kuzain, Aguero, Gunalan, Sumareh, Ahmad, Paulo Josue.
Philippines: Deyto, Muens, Rontini, Ugelvik, Sato, Reyes, Kekkonen, Mariona, Monowka, Gayoso, Nishioka.
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