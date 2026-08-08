Link xem trực tiếp Malaysia vs Philippines

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/malaysia-philippines-6a696f9662c513761470a8ae?event=event&type=highlight

Link xem trực tiếp trên VTV6:  https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

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Malaysia quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: FAM

Đội hình ra sân

Malaysia: Ghani, Alif Ahmad, Celvin, Shamsul, Ruventhiran, Wan Kuzain, Aguero, Gunalan, Sumareh, Ahmad, Paulo Josue.

Philippines: Deyto, Muens, Rontini, Ugelvik, Sato, Reyes, Kekkonen, Mariona, Monowka, Gayoso, Nishioka.

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Đội hình ra sân Malaysia vs Philippines - Ảnh: ASEAN United