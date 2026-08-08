Tuyển Indonesia phải từ bỏ giấc mơ giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Thom Haye cùng các đồng đội chỉ có thể hòa Singapore 1-1 ở lượt trận cuối bảng A tối 7/8.

Thi đấu trên sân Jalan Besar, Indonesia thực tế là đội chiếm ưu thế hơn về thế trận. Lee Baker suýt ghi bàn khi bóng vừa lăn được hơn 1 phút.

Indonesia gây thất vọng khi bị loại từ vòng bảng ASEAN Cup 2026. Ảnh: TST

Garuda vượt lên dẫn trước ở phút 47, khi hai đội vừa trở lại sân sau giờ nghỉ, nhờ bàn thắng của Ragnar Oratmangoen.

Ragnar đánh bại thủ môn Mohamad Izwan sau một tình huống lộn xộn trước khung thành.

Indonesia sau đó có thêm một số cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng không thể tận dụng.

Ngược lại, chủ nhà Singapore tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 66. Tiền đạo Ilhan Fandi đưa bóng vào lưới Indonesia sau tình huống thủ môn Cahya Supriadi va chạm với trung vệ Rizky Ridho.

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc. Singapore ăn mừng tấm vé vào bán kết, trong khi hành trình của Indonesia tại ASEAN Cup 2026 chính thức khép lại.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, Garuda chỉ đứng thứ 3 bảng A. Đội bóng của HLV John Herdman giành được 7 điểm sau 4 trận.

Singapore xếp thứ hai với 8 điểm. Indonesia chỉ kém “The Lions” đúng 1 điểm nhưng chừng đó đủ khiến họ phải nhường tấm vé vào bán kết cho đối thủ.

Ngôi đầu bảng A thuộc về tuyển Việt Nam. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Việt Nam đánh bại Campuchia 3-1, qua đó kết thúc vòng bảng với 10 điểm sau 4 trận.

Với việc tiếp tục không thể tiến vào vòng đấu loại trực tiếp, Indonesia đã có 6 lần dừng bước ngay từ vòng bảng trong lịch sử tham dự ASEAN Cup/AFF Cup.

“Chúng tôi đã nỗ lực, nhưng kết quả cuối cùng không như mong đợi. Chúng tôi tất nhiên rất thất vọng và người hâm mộ chắc chắn còn thất vọng hơn. Tôi xin lỗi”, đội trưởng Rizky Ridho lên tiếng.

6 lần Indonesia bị loại ở vòng bảng: AFF Cup 2007: Không vượt qua vòng bảng do thua Singapore và Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại tại bảng B. AFF Cup 2012: Bị loại sau khi chỉ đứng thứ ba bảng B, sau Singapore và Malaysia. AFF Cup 2014: Không thể vào bán kết khi xếp thứ 3 bảng A, sau Việt Nam và Philippines. AFF Cup 2018: Dừng bước tại bảng B, xếp sau Thái Lan và Philippines. ASEAN Cup 2024: Tiếp tục bị loại từ vòng bảng khi chỉ đứng thứ 3, sau Việt Nam và Philippines. ASEAN Cup 2026: Indonesia một lần nữa chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 bảng A, sau Việt Nam và Singapore.

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