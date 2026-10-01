Link xem trực tiếp bóng đá Malaysia vs Singapore, thuộc lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, sân Si Jalak Harupat, Bandung, lúc 19h30 hôm nay 01/10.

Link xem trực tiếp Malaysia vs Singapore:

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Malaysia bước vào cuộc đối đầu Singapore tại FIFA ASEAN Cup 2026 với mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố vị thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Sau những màn trình diễn tích cực, đội bóng áo vàng đen được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh từ lối chơi giàu thể lực, khả năng tranh chấp và tốc độ ở hai biên.

Trong khi đó, Singapore được đánh giá là đối thủ không dễ bị khuất phục. Đội bóng đảo quốc sư tử thường thi đấu kỷ luật, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và chờ đợi cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Trận đấu hứa hẹn diễn ra căng thẳng khi Malaysia cần chiến thắng, còn Singapore cũng hiểu rằng một kết quả tích cực sẽ giúp họ duy trì hy vọng cạnh tranh. Sự khác biệt có thể đến từ khả năng tận dụng cơ hội của hàng công hai đội.

Đội hình dự kiến Malaysia vs Singapore

Malaysia: Syihan, Quentin Cheng, Cools, Brad Tapp, Corbin-Ong, Laine, Hidalgo, Wilkin, Arif, Faisal, Bergson.

Singapore: Mahbud, R.Stewart, Harun, Mahler, Abdullah, Nakamura, Zulkifli, Ui Yong Song, H.Stewart, Shahiran, Fandi.

Xếp hạng bảng A trước lượt trận cuối

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