Link xem trực tiếp Mexico vs Ecuador

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Cuộc chạm trán sẽ rất hấp dẫn - Ảnh: Khelnow

Trong quá khứ, Mexico và Ecuador quá quen mặt nhau. Sau 28 lần đối đầu, đội bóng Bắc Mỹ chiếm ưu thế với 17 chiến thắng (hòa 7 và thua 4 trận).

Phong độ cao cùng lợi thế sân nhà, Mexico được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Ecuador cũng chứng minh bản lĩnh ở thời điểm quyết định, đặc biệt qua màn ngược dòng trước Đức.

Đội bóng áo vàng nhiều khả năng chọn lối đá phòng ngự phản công, rình rập chờ cơ hội tung đòn kết liễu khi Mexico lao lên.

Đội hình dự kiến

Mexico: Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Ecuador: Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.