Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 hôm nay 1/17
Thời gian Trận đấu Kênh Trực tiếp
1/7 - 08:00 Mexico - Ecuador VTV3, VTV6, VTV9
1/7 - 23:00 Anh - CHDC Congo VTV3, VTV6, VTV9
2/7 - 03:00 Bỉ - Senegal VTV3, VTV6, VTV10
2/7 - 07:00 Mỹ - Bosnia & Herzegovina VTV3, VTV6, VTV9

Link xem trực tiếp trận Mexico vs Ecuador

Link tường thuật trực tiếp: Https://vietnamnet.vn/link-xem-truc-tiep-bong-da-mexico-vs-ecuador-world-cup-2026-2531090.html

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html 

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html 

Đội hình dự kiến Mexico vs Ecuador

Mexico (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Reyes, Garcia; Mora, Alvarez, Romo; Alvarado, Quinones, Jimenez
Ecuador (4-4-2): Galindez; Hincapie, Pacho, Ordonez, Franco; Angulo, Vite, Caicedo, Yeboah; Valencia, Plata

Link xem trực tiếp trận Anh vs CHDC Congo

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html 

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html 

Đội hình dự kiến Anh vs CHDC Congo

Anh (4-2-3-1): Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane.
CHDC Congo (4-2-3-1): M’Pasi; Kayembe, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka; Moutoussamy, Mukau; Noah Sadiki, Bongonda, Mbuku; Wissa.

Link xem trực tiếp trận Bỉ vs Senegal

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html 

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html 

Đội hình dự kiến Bỉ vs Senegal

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku
Senegal (4-3-3): Diaw; Jakobs, Niakhate, Seck, Diatta; Camara, Gueye, Diarra; Mane, Sarr, Mbaye

Link xem trực tiếp trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html 

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html 

Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html 

Đội hình dự kiến Mỹ vs Bosnia

Mỹ (4-2-1-3): Freese; Dest, Richards, McKenzie, Robinson; Adams, McKennie; Tillman; Pulisic, Balogun, Weah.
Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.