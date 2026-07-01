|
Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 hôm nay 1/17
|Thời gian
|Trận đấu
|Kênh Trực tiếp
|1/7 - 08:00
|Mexico - Ecuador
|VTV3, VTV6, VTV9
|1/7 - 23:00
|Anh - CHDC Congo
|VTV3, VTV6, VTV9
|2/7 - 03:00
|Bỉ - Senegal
|VTV3, VTV6, VTV10
|2/7 - 07:00
|Mỹ - Bosnia & Herzegovina
|VTV3, VTV6, VTV9
Link xem trực tiếp trận Mexico vs Ecuador
Link tường thuật trực tiếp: Https://vietnamnet.vn/link-xem-truc-tiep-bong-da-mexico-vs-ecuador-world-cup-2026-2531090.html
Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html
Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html
Đội hình dự kiến Mexico vs Ecuador
Mexico (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Reyes, Garcia; Mora, Alvarez, Romo; Alvarado, Quinones, Jimenez
Ecuador (4-4-2): Galindez; Hincapie, Pacho, Ordonez, Franco; Angulo, Vite, Caicedo, Yeboah; Valencia, Plata
Trực tiếp Mexico vs Ecuador: Tạm hoãn trận đấu vì mưa dôngTrực tiếp bóng đá Mexico vs Ecuador, trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân Azteca, diễn ra lúc 8h ngày 1/7 (giờ Việt Nam).
Link xem trực tiếp trận Anh vs CHDC Congo
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html
Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html
Đội hình dự kiến Anh vs CHDC Congo
Anh (4-2-3-1): Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane.
CHDC Congo (4-2-3-1): M’Pasi; Kayembe, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka; Moutoussamy, Mukau; Noah Sadiki, Bongonda, Mbuku; Wissa.
Link xem trực tiếp trận Bỉ vs Senegal
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html
Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv10-1,6.html
Đội hình dự kiến Bỉ vs Senegal
Bỉ (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku
Senegal (4-3-3): Diaw; Jakobs, Niakhate, Seck, Diatta; Camara, Gueye, Diarra; Mane, Sarr, Mbaye
Link xem trực tiếp trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da
Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html
Link xem trực tiếp trên VTV9: https://vtvgo.vn/channel/vtv9-1,39.html
Đội hình dự kiến Mỹ vs Bosnia
Mỹ (4-2-1-3): Freese; Dest, Richards, McKenzie, Robinson; Adams, McKennie; Tillman; Pulisic, Balogun, Weah.
Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.
Vòng knock-out World Cup 2026 chính thức khởi tranh với 16 cặp đấu hấp dẫn, được VTV, TV360, FPT Play tường thuật trực tiếp.
Brazil chạm trán Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026, trong trận đấu mà đại diện châu Á đứng trước cơ hội lập cột mốc lịch sử tại sân chơi lớn nhất hành tinh.
Vòng knock-out World Cup 2026 đã xác định đủ 32 đội và 16 cặp đấu, với nhiều màn so tài hấp dẫn được VTV tường thuật trực tiếp từ ngày 29/6 đến 4/7.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu vòng knock-out 32 đội World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.