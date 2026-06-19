Link xem trực tiếp Mexico vs Hàn Quốc

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Mexico có lợi thế sân nhà - Ảnh: Khelnow

Lịch sử đối đầu không đứng về phía Hàn Quốc. Kể từ ngày vượt qua Mexico tháng 2/2006, đại diện châu Á trải qua 4 lần gặp gỡ mà không biết đến mùi chiến thắng (3 trận thua, 1 hòa).

Tuy vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội hồi tháng 9/2025 cho thấy khoảng cách trình độ không còn quá lớn. Hàn Quốc ở rất gần chiến thắng, trước lúc Santiago Gimenez gỡ hòa 2-2 cho Mexico phút 94.

Thầy trò Hong Myung-bo vừa chứng minh bản lĩnh cùng khả năng vượt khó trước CH Séc. Với những gì từng thể hiện trong lần chạm trán Mexico gần nhất, Hàn Quốc tự tin sẽ giành ít nhất 1 điểm hôm nay.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

Mexico: Rangel; Reyes, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Quinones; Jimenez

Hàn Quốc: S Kim; H Lee, M Kim, G Lee; Seol, Hwang, Paik, T Lee; K Lee, J Lee; Son.