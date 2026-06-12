Không ngoài dự đoán, chủ nhà Mexico đã được hưởng niềm vui chiến thắng ở trận ra quân World Cup 2026, nhờ các pha lập công của Julian Quinones (9’) và Raul Jimenez (67’).

Yaya Sithole của Nam Phi nhận chiếc thẻ đỏ đầu tiên tại World Cup 2026. Ảnh: B/R Football

Trận đấu đầu tiên của World Cup năm nay gây chú ý, khi trọng tài chính người Brazil, Wilton Sampaio có đến 3 lần phải rút thẻ đỏ.

Yaya Sithole (49’) và Themba Zwane (84’) của Nam Phi bị truất quyền thi đấu, sau đó Cesar Montes của Mexico cũng bị đuổi khỏi sân trong thời gian bù giờ.

Với chỉ qua 1 trận nhưng giải năm nay đã có số thẻ đỏ gần bằng 2 kỳ World Cup trước – đều chỉ có 4 thẻ đỏ suốt giải đấu.

Nhưng thật vui khi Mexico 2-0 Nam Phi, có khoảnh khắc đầy xúc động lấn át đi ‘điểm nhấn’ 3 chiếc thẻ đỏ. Một khoảnh khắc mà người ta tưởng không thể xảy ra, nhưng đã đến với Raul Jimenez khiến anh không thể cầm được nước mắt sau đó.

Gần 6 năm trước, Raul Jimenez suýt mất mạng trên sân bóng, khi gặp phải chấn thương nghiêm trọng khiến bị nứt hộp sọ. Giờ đây, chiến binh 35 tuổi đánh đầu ghi bàn giúp Mexico giành chiến thắng 2-0 Nam Phi trên sân Azteca nổi tiếng, ở trận ra quân World Cup 2026.

Khoảnh khắc xúc động của Raul Jimenez sau khi ghi bàn giúp Mexico thắng 2-0 Nam Phi. Ảnh: Seleccion Nacional

Giữa tiếng hò reo của gần 80 ngàn khán giả, cùng các đồng đội vây quanh, Raul Jimenez đã bật khóc vì cảm xúc dâng trào.

Đó là bàn thắng thứ 46 của Raul Jimenez trong lần ra sân thứ 125 trong màu áo ĐTQG, giúp anh vươn lên thứ 2 trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Mexico, chỉ sau Javier Hernandez (52 bàn).

Mới đây, Raul Jimenez hoàn tất chuyển nhượng từ Fulham để trở lại đội bóng cũ Wolves, nơi anh từng gặp sự cố nghiêm trọng nhưng đã chiến đấu khỏi lưỡi hái tử thần.

Đó là vào ngày 29/11/2020, một pha va chạm đầu kinh hoàng trong tình huống không chiến với hậu vệ David Luiz của Arsenal khiến Raul Jimenez bất tỉnh.

Anh được đội ngũ y tế sơ cứu, cho thở oxy ngay trên sân, trước khi đưa đến bệnh viện khẩn cấp. Kết quả kiểm tra cho thấy, Raul Jimenez bị nứt hộp sọ - một chấn thương có thể khiến phải giã từ sự nghiệp bóng đá.

Quá trình hồi phục của Jimenez diễn ra chậm. Anh không được phép tập luyện cùng đồng đội trong suốt 6 tháng và không thi đấu cho Wolves trong 8 tháng, trước khi trở lại và ghi bàn thắng đầu tiên – bàn quyết định trong chiến thắng 1-0 Southampton vào tháng 9/2021.

Raul Jimenez chuyển đến Fuham vào 2023 và có 3 mùa giải khoác áo đội bóng này, trước khi xác nhận trở lại Wolves hôm đầu tuần.

(Nguồn VTV)