Link xem trực tiếp Mỹ vs Thổ Nhĩ Kỳ

Link tường thuật trực tiếp trên VietNamNet

Link xem trực tiếp trên VTV3: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html

Link xem trực tiếp trên VTV6: https://vtvgo.vn/channel/vtv6-1,13.html

Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn

Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/

Trận đấu hứa hẹn cởi mở - Ảnh: Khelnow

Mauricio Pochettino mang đến hình ảnh một tuyển Mỹ khiến người hâm mộ say mê.

Chiến lược gia người Argentina hiện đang nghĩ đến việc xoay tua đội hình, giữ sức cho các trụ cột và tránh những chấn thương không cần thiết. Điều này quan trọng hơn kết quả trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Đó chính là cơ hội để Thổ Nhĩ Kỳ níu kéo niềm tự hào. Guler và các đồng đội cần chiến thắng trước khi về nước, nhằm tránh cơn thịnh nộ từ khán giả nhà.

Để đạt được mục tiêu, HLV Montella phải điều chỉnh lối chơi để hiệu quả hơn. Nhà cầm quân người Italia bị chỉ trích khi hệ thống chiến thuật của Thổ Nhĩ Kỳ vận hành khá rối.

Tuy nhiên, một kết quả hòa có lẽ là điều hợp lý hơn với Thổ Nhĩ Kỳ tại thời điểm này, khi tinh thần của nhiều cầu thủ suy sụp khi bị loại chỉ sau 2 lượt trận World Cup 2026.

Đội hình dự kiến

Thổ Nhĩ Kỳ (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Demiral, Kabak, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Akgun, Guler, Yildiz; Gul.

Mỹ (4-2-3-1): Freese; Scally, McKenzie, Trusty, Arfsten; Roldan, Berhalter; Weah, Reyna, Zendejas; Pepi.