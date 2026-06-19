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Mỹ bước vào trận gặp Australia ở lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2026 với tinh thần rất cao sau chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Paraguay. Đội chủ nhà đang đứng trước cơ hội lớn để tạo lợi thế rõ rệt trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Mỹ vs Úc

HLV Mauricio Pochettino nhiều khả năng giữ nguyên bộ khung đã chơi bùng nổ ở trận ra quân. Mối lo lớn nhất là tình trạng của Christian Pulisic, người phải rời sân trong hiệp một vì chấn thương nhẹ. Tuy nhiên, cả HLV Pochettino lẫn Tyler Adams đều khẳng định thủ quân tuyển Mỹ đã sẵn sàng đối đầu Australia.

Đội hình dự kiến của Mỹ vẫn xoay quanh sơ đồ 4-2-3-1, với Balogun đá cao nhất, phía sau là Pulisic, McKennie, Dest và cặp tiền vệ Adams - Tillman.

Australia cũng có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ môn trẻ Beach gây ấn tượng mạnh và có thể tiếp tục bắt chính phía sau hàng thủ ba người gồm Circati, Souttar và Burgess.

Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, phong độ cao và chiều sâu đội hình tốt hơn.

Đội hình dự kiến

Mỹ (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun

Úc (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Metcalfe, Irankunda; Toure

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