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Nhật Bản bước vào trận gặp Tunisia ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026 với sự tự tin lớn. Sau màn trình diễn bản lĩnh trước Hà Lan, đại diện châu Á được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng đầu tiên tại giải.

Nhật Bản vs Tunisia

Ở trận ra quân, Nhật Bản hai lần bị Hà Lan dẫn trước nhưng vẫn kiên cường gỡ hòa 2-2. Kết quả này cho thấy tinh thần thi đấu bền bỉ, khả năng tổ chức tốt và sự nguy hiểm trong các pha tấn công của “Samurai xanh”.

Trong khi đó, Tunisia đang rơi vào giai đoạn nhiều biến động. Đội bóng Bắc Phi thua đậm Thụy Điển 1-5 ở lượt mở màn, khiến HLV Sabri Lamouchi mất ghế. Herve Renard được bổ nhiệm với hy vọng tạo ra luồng sinh khí mới, nhưng ông có quá ít thời gian để thay đổi cục diện.

Phong độ của Tunisia cũng rất đáng lo khi chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất và thua 3 trận liên tiếp với tổng tỷ số 1-11. Trước hàng công biến hóa của Nhật Bản, họ được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nếu chơi đúng sức, Nhật Bản đủ khả năng giành 3 điểm.

Video Nhật Bản 2-2 Hà Lan (nguồn: VTV)