Link xem trực tiếp bóng đá Nhật Bản vs Tunisia, 11h ngày 21/6 VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng đá World Cup 2026, trận đấu giữa Nhật Bản vs Tunisia, bảng F, lúc 11h ngày 21/6 (giờ Việt Nam).

Nhật Bản được đánh giá nhỉnh hơn Tunisia trước cuộc đối đầu thuộc lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026. Với những gì đã thể hiện ở trận mở màn, đội bóng xứ sở mặt trời mọc có cơ sở để hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

“Samurai xanh” gây ấn tượng khi cầm hòa Hà Lan 2-2 trong thế trận không ít lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước. Bản lĩnh cùng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả giúp đại diện châu Á nhận được nhiều kỳ vọng ở chặng đường tiếp theo.

Nhật Bản vs Tunisia

Bên kia chiến tuyến, Tunisia bước vào trận đấu với tâm lý nặng nề sau thất bại 1-5 trước Thụy Điển. Kết quả đáng thất vọng này khiến HLV Sabri Lamouchi phải rời ghế nóng, nhường chỗ cho Herve Renard.

Dù sở hữu kinh nghiệm dày dạn, chiến lược gia người Pháp khó có thể tạo ra sự thay đổi tức thì khi thời gian chuẩn bị quá ngắn. Thống kê cũng không ủng hộ Tunisia khi họ chỉ thắng một trong tám trận gần nhất và đang trải qua chuỗi ba thất bại liên tiếp.

Nếu duy trì được sự chắc chắn và hiệu quả trong khâu dứt điểm, Nhật Bản hoàn toàn có thể giành chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Đội hình dự kiến Nhật Bản vs Tunisia

Nhật Bản: Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H. Ito; Sugawara, Kamada, Sano, Nakamura; Roan, Maeda; Ueda.

Tunisia: Chamakh; Valery, Rekik, Talbi, Ali Abdi; Skhiri, Khedira; Achouri, Hannibal, Gharbi; Chaouat.