Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025:

Thông tin trận đấu nữ Myanmar vs U23 Australia:

Thời gian: 19h30, ngày 19/8/2025 (giờ Việt Nam)

Giải đấu: Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup nữ 2025)

Địa điểm: Lạch Tray, Hải Phòng

Trực tiếp: FPT Play, VTV5, VietNamNet.vn

ĐT nữ Myanmar và U23 nữ Australia đã tạo nên hành trình đầy kịch tính để góp mặt ở trận chung kết. Myanmar gây bất ngờ lớn khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh, trong đó có chiến thắng trước chính U23 Australia ngay từ vòng bảng.

Nữ Myanmar (áo đỏ) gây bất ngờ khi đánh bại Thái Lan ở bán kết - Ảnh: Anh Đức

Tuy nhiên, đại diện xứ Chuột túi đã kịp thời vùng dậy mạnh mẽ, thắng liên tiếp ba trận, bao gồm cả chiến thắng thuyết phục trước ĐT nữ Việt Nam.

Cuộc tái ngộ này hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn bao giờ hết. Dù từng đánh bại Australia, Myanmar khó có thể lặp lại kịch bản cũ khi đối thủ đã khắc phục điểm yếu và tận dụng tốt lợi thế thể hình cùng lối chơi kỷ luật.

Muốn mơ về ngôi vô địch, thầy trò HLV Tetsuro Uki cần giải quyết bài toán phòng ngự bóng bổng và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi. Trận đấu sẽ là màn so tài của ý chí và chiến thuật.

Đội hình dự kiến nữ Myanmar vs U23 Australia

Myanmar: Nyein Myo, Ya Oo, Mon Myint, Phyu Phwe, Phyu Win, Htet Wai, Theingi Tun, Thaw Thaw, Mo Tun, Per Khine, Lae Oo.

U23 nữ Australia: Lincoin, Gomez, Tumeth, Cerne, Johnton, Chessari, Cicco, Jancevski, Furphy, Keane, McKenna.

