Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/12/2025 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.
Link xem trực tiếp nữ Việt Nam vs Philippines
Link xem trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv5-1,5.html
Link xem trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/bong-da-nu-philippines-viet-nam-69412d556fc25931e2de6dcf?event=event&type=highlight
Đội hình dự kiến
Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Hải Linh, Bích Thùy, Hải Yến, Vạn Sự.
Nữ Philippines: McDaniel, Long Moriah, Cowart, Pasion, Beard, Sawicki, Eggesvik, Wunsch, Malea Kouise, Pino Alexa, Ramirez.
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay 16/12 - Cung cấp lịch thi đấu môn bóng đá nam và nữ SEA Games 33 mới nhất tại đây.
Tuyển nữ Việt Nam làm tất cả đánh bại Philippines trong trận chung kết lúc 19h30 ngày 17/12, bảo vệ HCV SEA Games.
Cuộc so tài giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines tại chung kết bóng đá nữ SEA Games hứa hẹn cân não, khi hai đội sở hữu bản lĩnh, lối chơi khác biệt và phong độ ổn định.
VietNamNet cung cấp lịch thi đấu các môn thể thao tại SEA Games 33 đang được tổ chức tại Thái Lan, hôm nay ngày 17/12/2025.