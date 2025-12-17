Link xem trực tiếp nữ Việt Nam vs Philippines

Link xem trên VTVgo:  https://vtvgo.vn/channel/vtv5-1,5.html 

Link xem trên FPT Play:  https://fptplay.vn/su-kien/bong-da-nu-philippines-viet-nam-69412d556fc25931e2de6dcf?event=event&type=highlight 

Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm đòi lại món nợ thua Philippines ở vòng bảng - Ảnh: VFF

Đội hình dự kiến 

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Hải Linh, Bích Thùy, Hải Yến, Vạn Sự. 

Nữ Philippines: McDaniel, Long Moriah, Cowart, Pasion, Beard, Sawicki, Eggesvik, Wunsch, Malea Kouise, Pino Alexa, Ramirez.