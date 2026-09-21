Link xem trực tiếp nữ Việt Nam vs Thái Lan

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Các cầu thủ nữ Việt Nam khát khao giành chiến thắng đầu tay - Ảnh: VFF

Tuyển nữ Việt Nam quyết thắng Thái Lan ở trận đấu cuối vòng bảng, lúc 17h30 ngày 21/9, tìm cơ hội giành vé vào tứ kết Asiad 2026.

Dù thua đậm Nhật Bản 0-8 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Asiad 2026, tuyển nữ Việt Nam vẫn xếp trên Thái Lan tại bảng E nhờ hiệu số phụ tốt hơn. Theo Điều lệ môn bóng đá nữ Asiad, ngoài hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé đi tiếp, 2/3 đội có thành tích tốt nhất cũng cũng vào tứ kết.

Hiện tại ở bảng F, Myanmar và nữ Bangladesh cùng chưa có điểm số nào và có hiệu số kém hơn tuyển nữ Việt Nam. Như vậy, nếu đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc đánh bại Thái Lan, gần như sẽ cầm chắc tấm vé vớt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Đội hình dự kiến

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Xuân, Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến.

Nữ Thái Lan: Sodchuen, Jiratanaphibun, Sornsai, Rodthong, Intaraprasit, Chetthabutr, Phomsri, Kaewanta, Sontisawat, Jinantuya, Mongkoldee.