ĐT nữ Việt Nam khép lại vòng bảng A với chiến thắng 1-0 trước Thái Lan, khẳng định ưu thế trước đối thủ truyền kiếp ở Đông Nam Á và giành ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, phía trước là thử thách lớn mang tên Australia ở bán kết.

Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan ở vòng bảng - Ảnh: Anh Đức

Bất ngờ đã xảy ra tại bảng B khi đương kim vô địch Philippines bị loại, nhường vé đi tiếp cho Myanmar và Australia. Đáng chú ý, Myanmar đứng đầu bảng, còn Australia chỉ xếp nhì sau khi mang sang lực lượng trẻ U23.

Dù khởi đầu bằng thất bại 1-2 trước Myanmar do thiếu kinh nghiệm và chưa thích nghi thời tiết nóng, Australia nhanh chóng chứng tỏ sức mạnh với chiến thắng trước Philippines và hủy diệt Timor Leste 9-0.

HLV Mai Đức Chung cảnh báo đối thủ này sở hữu thể hình vượt trội, tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm uy lực, là rào cản lớn cho tham vọng vô địch của Việt Nam. Trận bán kết vì thế sẽ là “một mất một còn”, nơi các cô gái áo đỏ buộc phải tận dụng tối đa cơ hội nếu muốn góp mặt ở chung kết.